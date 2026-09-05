IR A
IR A

¿Bruno Mars y Karol G en pareja? Estos son los rumores que rodean a los cantantes tras su nueva canción

La cantante colombiana y el reconocido músico estadounidense volvieron a captar la atención de sus fanáticos y generaron todo tipo de comentarios en redes sociales.

Bruno Mars y Karol G sorprendieron a sus seguidores con una colaboración que despertó rumores y especulaciones en redes sociales.

Bruno Mars y Karol G sorprendieron a sus seguidores con una colaboración que despertó rumores y especulaciones en redes sociales.

  • La inesperada conexión entre dos grandes figuras de la música.
  • Las publicaciones que llamaron la atención de sus seguidores.
  • La repercusión que tuvo el reciente lanzamiento.
  • Qué pasó entre los reconocidos cantantes.

¿Bruno Mars y Karol G en pareja?: la dupla artística sorprendió a sus fanáticos con una colaboración que rápidamente generó repercusión en redes sociales. La química entre ambos artistas y algunas publicaciones despertaron especulaciones sobre un posible romance. Estos son los rumores que rodean a los cantantes tras su nueva canción.

Confirmaron que el reality de cocina empezará en septiembre en la pantalla de Telefe.
Te puede interesar:

MasterChef Celebrity: se conoció quiénes son las figuras que se suman la reality de cocina

La aparición de los artistas juntos volvió a ponerlos en el centro de la escena y alimentó los comentarios de sus seguidores, que comenzaron a preguntarse si entre ellos existe algo más que una relación profesional.

Además de la repercusión por su colaboración con Mars, la referente de la música urbana también volvió a ser noticia por su compromiso con distintas causas vinculadas a Colombia. La cantante participó en iniciativas solidarias y acciones destinadas a acompañar a personas afectadas por diferentes situaciones de emergencia, reforzando así su vínculo con su país de origen.

Bruno Mars y Karol G: por qué comenzaron los rumores de romance

Los rumores sobre un posible romance entre Bruno Mars y Karol G comenzaron a crecer luego de que ambos compartieran distintos contenidos vinculados a su colaboración. La cercanía que mostraron en las publicaciones llamó especialmente la atención de sus fanáticos. En redes sociales, muchos usuarios destacaron la conexión entre los artistas y comenzaron a especular sobre la posibilidad de que exista un vínculo sentimental.

La canción Still se convirtió en uno de los principales motivos de conversación entre los seguidores del intérprete de Just the Way You Are y la creadora de TQG. La producción audiovisual y las imágenes que acompañaron el lanzamiento fueron interpretadas por algunos fanáticos como señales de una posible relación entre ambos. La repercusión fue inmediata y las redes sociales se llenaron de comentarios y teorías.

Algunas declaraciones y posteos relacionados con el lanzamiento del sencillo también contribuyeron a alimentar las especulaciones. Los seguidores de ambas figuras del espectáculo analizaron cada detalle de sus interacciones y encontraron distintos elementos que interpretaron como posibles indicios de una relación. A pesar de la expectativa generada, por ahora no existe una confirmación oficial de que los intérpretes sean pareja.

Noticias relacionadas

El mediático descartó complicaciones mayores a poco de cumplirse el primer aniversario del accidente.

Thiago Medina, un año después del coma: así están sus lesiones

tini volvio a los escenarios en medio del escandalo familiar: estoy mas fuerte que nunca

Tini volvió a los escenarios en medio del escándalo familiar: "Estoy más fuerte que nunca"

Toda la obra está atravesada por números musicales que irrumpen en el relato. 

Se estrena "Espumas de Oriente", un melodrama argentino en la época del radioteatro

El programa conducido por Rial se transmite de 16 a 18 de lunes a viernes por C5N.

Argenzuela volvió a liderar el rating de la tarde

La madre de Tini, en el foco de la tormenta por el drama con su hija.

La foto que subió la mamá de Tini Stoessel y generó una ola de críticas en las redes

Ángela Torres.
play

Ángela Torres cruzó fuerte a Marcelo Tinelli: "En tu programa yo la pasé mal"

últimas noticias

Sebastián Yatra se refirió al escándalo de Tini Stoessel.

En medio del escándalo, Sebastián Yatra habló sobre Tini Stoessel y su familia: qué dijo

Hace 5 minutos
Boca visita a GImnasia de Mendoza.

Boca empata 0 a 0 con Gimnasia de Mendoza por la octava fecha

Hace 13 minutos
No se reportaron daños ni heridos. 

Un sismo de magnitud 4.7 se registró en Salta y se percibió en Jujuy y Tucumán

Hace 1 hora
Conocé la historia del artesano que restauró los trofeos de Maradona.

Este artesano se volvió viral por restaurar los trofeos de Diego Maradona: cuál es su historia

Hace 1 hora
Boca se impuso en los penales en Córdoba.

Vélez presentó un reclamo formal contra Boca tras la derrota en Copa Argentina

Hace 2 horas