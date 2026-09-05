Video: la intimidad del festejo de Alpine por la pole position de Pierre Gasly en Monza

Alpine firmó una clasificación histórica en el Gran Premio de Italia. Pierre Gasly obtuvo la primera pole position de su carrera y la primera del equipo bajo la denominación Alpine desde su ingreso a la Fórmula 1 en 2021 y el equipo lo festejó de tal manera que no escatimó en saltos ni gritos.
El piloto francés marcó el mejor tiempo en una sesión de infarto, superando por tan solo 60 milésimas a George Russell. Detrás se ubicó Oscar Piastri para cerrar las primeras filas del icónico circuito italiano. El resultado desató el eufórico festejo en el box de la escudería francesa tras confirmarse el primer lugar de la grilla.
La jornada redonda la completó Franco Colapinto, quien alcanzó su mejor posición de salida en la categoría al largar séptimo gracias a las mejoras en su monoplaza.
El argentino avanzó con solidez a la Q3 y finalizó octavo en pista. Sin embargo, una sanción previa a Kimi Antonelli le permitió ganar un casillero y asegurar el séptimo lugar de partida, superando su marca previa desde su debut en 2024.
GP de Monza: cómo quedan las posiciones
A qué hora corre Franco Colapinto por el GP de Monza
El Gran Premio de Italia se disputará este domingo a las 10:00 a 53 vueltas en Monza. La transmisión en vivo estará disponible a través de Disney+ Premium.