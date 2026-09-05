5 de septiembre de 2026 Inicio
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Video: la intimidad del festejo de Alpine por la pole position de Pierre Gasly en Monza

Después de que la FIA le quitara el tercer lugar en la etapa de Mónaco, el francés aprovechó las mejoras en su motor y logró el mejor tiempo de la clasificación. Franco Colapinto fue 8°, pero largará desde el séptimo lugar por una sanción a Antonelli.

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El equipo no pudo ocultar su alegría.

El equipo no pudo ocultar su alegría.

Alpine firmó una clasificación histórica en el Gran Premio de Italia. Pierre Gasly obtuvo la primera pole position de su carrera y la primera del equipo bajo la denominación Alpine desde su ingreso a la Fórmula 1 en 2021 y el equipo lo festejó de tal manera que no escatimó en saltos ni gritos.

Franco Colapinto hizo su mejor clasificación en la Fórmula 1. 
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El piloto francés marcó el mejor tiempo en una sesión de infarto, superando por tan solo 60 milésimas a George Russell. Detrás se ubicó Oscar Piastri para cerrar las primeras filas del icónico circuito italiano. El resultado desató el eufórico festejo en el box de la escudería francesa tras confirmarse el primer lugar de la grilla.

La jornada redonda la completó Franco Colapinto, quien alcanzó su mejor posición de salida en la categoría al largar séptimo gracias a las mejoras en su monoplaza.

El argentino avanzó con solidez a la Q3 y finalizó octavo en pista. Sin embargo, una sanción previa a Kimi Antonelli le permitió ganar un casillero y asegurar el séptimo lugar de partida, superando su marca previa desde su debut en 2024.

GP de Monza: cómo quedan las posiciones

  • Pierre Gasly

  • George Russell

  • Oscar Piastri

  • Charles Leclerc

  • Lewis Hamilton

  • Max Verstappen

  • Franco Colapinto

  • Lando Norris

  • Arvid Lindblad

  • Gabriel Bortoleto

  • Oliver Bearman

  • Nico Hülkenberg

  • Liam Lawson

  • Carlos Sainz

  • Esteban Ocon

  • Yuki Tsunoda

  • Alex Albon

  • Valtteri Bottas

  • Sergio Pérez

  • Fernando Alonso

  • Lance Stroll

  • Kimi Antonelli (sancionado)

A qué hora corre Franco Colapinto por el GP de Monza

El Gran Premio de Italia se disputará este domingo a las 10:00 a 53 vueltas en Monza. La transmisión en vivo estará disponible a través de Disney+ Premium.

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Colapinto con el coche 43 de Alpine.

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