Brian Buley volvió a apuntar contra Hasbulla: "Quiero organizar una pelea"

Brian Buley no se da por vencido con Hasbulla.

Sobre esta frase, el exintegrante de El Marginal lanzó: "Vos no seas vendido, porque dijiste que tenías una foto con él. No te des vuelta como una tortilla". Esto generó risas en las panelistas del programa y generó que el Pollo Álvarez se defienda. "Brian es mi amigo hace varios años y la verdad es que tenemos una relación bastante tensa. Él me manda mensajes amenazantes, y yo a él", aseguró.

Momentos después, Brian Buley remarcó: "Quiero organizar una pelea", haciendo referencia a Hasbulla, el influencer ruso que estuvo presente en Argenzuela con Jorge Rial. Para finalizar, luego de ser despedido por el conductor, el actor lo acusó de forma muy directa. "Vos sos un falso", concluyó.