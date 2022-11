Brian Buley, de El Marginal, amenazó a Hasbulla: "Lo cagaría bien a piñas"

A través de un vivo de Instagram en Mitre Live, Buley aseguró: " Estoy indignado con este influencer ruso después de un video que vi donde él le pega en la jeta a un muchacho con una hamburguesa. ¿Cómo no me voy a enojar con esta persona que juega con la comida? ". Esto fue solo el principio, ya que se extendió bastante su entrevista debido a las cosas que dijo. " No entiendo qué hace este pibe acá en Argentina ", siguió.

Lejos de quitar el pie del acelerador, el actor porteño remarcó: "Tiene 20 años, gente. Es un violento, si yo iría a verlo lo cagaría bien a piñas de una, voy y lo cago a palos. Le enseñaría los modales y cómo se debe ser con la gente". Luego, con una frase que no se condice con sus propias palabras, lo acusó de algo muy grave. "Me parece que tiene una personalidad violenta, muy violento es. No me vengas con esa pelotudez de traer alguien a Argentina que no lo conocemos", resaltó el actor de El Marginal.

Por último, ante los comentarios de los espectadores, Brian Buley afirmó: "No es envidia muchachos, es indignación, con la comida no se juega. Ese pibe nació en cuna de oro, yo pasé todo, frío y hambre, no sabe lo que es levantarse a las seis de la mañana, yo me tuve que romper el culo para tener lo que tengo". Para despedirse de la entrevista, lanzó una frase final. "Volvé a tu país hermano, volvé a tu país", concluyó.