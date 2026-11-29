El Cottolengo Don Orione evalúa iniciar una nueva demanda judicial contra el Gobierno por una deuda superior a los $700 millones correspondiente a medicamentos e insumos impagos entre mayo y octubre. La institución adoptó esta postura ante la ausencia de respuestas de la Secretaría Nacional de Discapacidad a sus reiterados reclamos administrativos.
Según informó Página/12, el incumplimiento estatal perjudica de forma directa a unos 120 residentes que cuentan con el programa Incluir Salud como única cobertura médica. Entre los elementos adeudados figuran anticonvulsivantes, antipsicóticos, pañales y productos de nutrición para personas con dificultades para deglutir, indispensables para su calidad de vida.
Desde la entidad aseguraron que efectuaron múltiples gestiones por correo electrónico y vía telefónica sin éxito. Para sostener la atención diaria de los pacientes, la administración recurre a donaciones, ahorros, ingresos propios, aportes de familiares y tutores legales, además de destinar parte de las pensiones por discapacidad a la compra de insumos.
El conflicto suma antecedentes judiciales y un recorte en el presupuesto
Esta crisis financiera se suma a una deuda previa de $828 millones por prestaciones brindadas entre marzo y junio. El Estado recién canceló ese monto el 3 de noviembre, luego de que la Justicia ordenara el embargo de las cuentas del Ministerio de Salud.
Desde el Poder Ejecutivo atribuyeron los nuevos retrasos a supuestas irregularidades en la presentación de facturas por parte del hogar y afirmaron que existe voluntad de pago. Sin embargo, el Cottolengo rechazó esa explicación y advirtió que acudirá nuevamente a los tribunales si no se regulariza la situación.
La disputa transcurre en un escenario de recorte para el sector, ya que el proyecto de Presupuesto 2027 prevé una reducción en las partidas asignadas a Incluir Salud. De acuerdo con los datos difundidos, los fondos bajarán de $1,3 billones a $1,1 billones.
El panorama refleja una problemática extendida en todo el país vinculada con la demora en los pagos estatales. En ese sentido, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, informó ante el Senado que desde 2023 se registraron 661 amparos judiciales presentados por organizaciones de discapacidad debido a deudas acumuladas.