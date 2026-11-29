El Cottolengo Don Orione evalúa acudir nuevamente a la Justicia por una deuda del Gobierno de más de $700 millones La institución reclama pagos pendientes de mayo a octubre ante la falta de respuestas de la Secretaría Nacional de Discapacidad. El atraso en la provisión de medicamentos e insumos esenciales afecta a unos 120 residentes cubiertos por Incluir Salud. Por Agregar C5N en









Reclaman pagos pendientes de mayo a octubre.

El Cottolengo Don Orione evalúa iniciar una nueva demanda judicial contra el Gobierno por una deuda superior a los $700 millones correspondiente a medicamentos e insumos impagos entre mayo y octubre. La institución adoptó esta postura ante la ausencia de respuestas de la Secretaría Nacional de Discapacidad a sus reiterados reclamos administrativos.

Según informó Página/12, el incumplimiento estatal perjudica de forma directa a unos 120 residentes que cuentan con el programa Incluir Salud como única cobertura médica. Entre los elementos adeudados figuran anticonvulsivantes, antipsicóticos, pañales y productos de nutrición para personas con dificultades para deglutir, indispensables para su calidad de vida.

Desde la entidad aseguraron que efectuaron múltiples gestiones por correo electrónico y vía telefónica sin éxito. Para sostener la atención diaria de los pacientes, la administración recurre a donaciones, ahorros, ingresos propios, aportes de familiares y tutores legales, además de destinar parte de las pensiones por discapacidad a la compra de insumos.

El conflicto suma antecedentes judiciales y un recorte en el presupuesto Esta crisis financiera se suma a una deuda previa de $828 millones por prestaciones brindadas entre marzo y junio. El Estado recién canceló ese monto el 3 de noviembre, luego de que la Justicia ordenara el embargo de las cuentas del Ministerio de Salud.

Desde el Poder Ejecutivo atribuyeron los nuevos retrasos a supuestas irregularidades en la presentación de facturas por parte del hogar y afirmaron que existe voluntad de pago. Sin embargo, el Cottolengo rechazó esa explicación y advirtió que acudirá nuevamente a los tribunales si no se regulariza la situación.