El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, manifestó su malestar con su escudería, Alpine, debido a una parada defectuosa en los boxes que le costó segundos clave y varias posiciones en pista durante el Gran Premio de Qatar, en el que finalizó 13° tras iniciar en la 14° posición.
En diálogo con ESPN, Colapinto reconoció su enfado por la demora en los boxes y cuestionó el desempeño de los integrantes de Alpine: "Perdí muchas posiciones y mucho tiempo en pista en la parada. Fueron seis o siete segundos más de lo que tenía que haber sido, así que perdí mucho tiempo ahí. Tendremos que mejorar eso para la próxima, pero es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés muy fácil en boxes. Es una lástima".
Los dichos del pilarense ocurrieron después de que eligiera partir con el compuesto duro y mantuviera un ritmo firme hasta ser llamado a detenerse en la vuelta 28. En ese momento, los mecánicos del conjunto francés demoraron mucho más de lo previsto por inconvenientes para ajustar los neumáticos delanteros, por lo que el piloto regresó al circuito en el 14° lugar detrás de Pierre Gasly, mientras que luego cerró la jornada en la 13° colocación.
Colapinto logró un gran rendimiento, destacándose, como siempre su sólido inicio en el que escaló una posición y peleó rueda a rueda con Pierre Gasly. Desde entonces, el pilarense giró con un ritmo notable gracias a su perfecta gestión de la degradación de las gomas: el piloto de Alpine registró tiempos similares a competidores que tenían neumáticos más nuevos que él. Sin embargo, una pésima parada en boxes lo relegó en la grilla.
En tal sentido, analizó su nivel durante la carrera y admitió las complejidades. "Estoy contento con mi performance. Es un circuito que siempre me costó bastante, con curvas largas que a veces se me complican un poquito más por mi estilo de manejo. Este fin de semana fui muy bien en clasificación, fui muy bien en carrera, tuve muy buen ritmo y fui muy consistente", expresó.