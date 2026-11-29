Franco Colapinto explotó contra Alpine por sus demoras en el Gran Premio de Qatar: "Perdí muchas posiciones" El piloto argentino de Fórmula 1, que finalizó en la 13° posición, manifestó su malestar con la escudería por una parada defectuosa en los boxes. "Tendremos que mejorar eso", remarcó. Por Agregar C5N en









Franco Colapinto. REUTERS

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, manifestó su malestar con su escudería, Alpine, debido a una parada defectuosa en los boxes que le costó segundos clave y varias posiciones en pista durante el Gran Premio de Qatar, en el que finalizó 13° tras iniciar en la 14° posición.

En diálogo con ESPN, Colapinto reconoció su enfado por la demora en los boxes y cuestionó el desempeño de los integrantes de Alpine: "Perdí muchas posiciones y mucho tiempo en pista en la parada. Fueron seis o siete segundos más de lo que tenía que haber sido, así que perdí mucho tiempo ahí. Tendremos que mejorar eso para la próxima, pero es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés muy fácil en boxes. Es una lástima".

Los dichos del pilarense ocurrieron después de que eligiera partir con el compuesto duro y mantuviera un ritmo firme hasta ser llamado a detenerse en la vuelta 28. En ese momento, los mecánicos del conjunto francés demoraron mucho más de lo previsto por inconvenientes para ajustar los neumáticos delanteros, por lo que el piloto regresó al circuito en el 14° lugar detrás de Pierre Gasly, mientras que luego cerró la jornada en la 13° colocación.

"ES MUY DIFÍCIL GANAR TANTO TIEMPO EN PISTA Y DESPUÉS LO PERDÉS MUY FACIL EN BOXES". La palabra de Franco Colapinto luego de quedar 13° en Lusail.



#QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Dt4HOPQomi — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026 Colapinto logró un gran rendimiento, destacándose, como siempre su sólido inicio en el que escaló una posición y peleó rueda a rueda con Pierre Gasly. Desde entonces, el pilarense giró con un ritmo notable gracias a su perfecta gestión de la degradación de las gomas: el piloto de Alpine registró tiempos similares a competidores que tenían neumáticos más nuevos que él. Sin embargo, una pésima parada en boxes lo relegó en la grilla.