Lo mataron al abrir la puerta de madrugada en Salta: era el exchofer del "Patrón del mal del norte" El ataque ocurrió en la localidad de Vaqueros contra un hombre vinculado a una red de narcos desbaratada en 2018; hay un joven arrestado y se hallaron sumas millonarias en divisas durante los operativos. Por Agregar C5N en









Marcelo Wladimiro Atamanczuk fue baleado en su domicilio.

Un hombre fue asesinado a balazos en la puerta de su casa de Vaqueros, Salta quien fue identificado como el exchofer del "Patrón del mal del norte" y con antecedentes por narcotráfico desde 2018; hay un joven detenido y hallaron millonarias sumas en divisas en los allanamientos.

El homicidio sucedió durante las primeras horas de la mañana el 9 de noviembre en una residencia del barrio San Nicolás, en Vaqueros, Marcelo Wladimiro Atamanczuk bajó a atender el timbre después de preguntar quién molestaba a esa hora. Según contó su pareja, un rato antes había recibido mensajes al celular y, cuando ella miró desde una ventana de arriba, vio a un chico conocido en la puerta; después escuchó dos tiros y lo encontró caído en la entrada, donde murió a pesar de que llegó la ambulancia. Por el caso quedó detenido un hombre de 26 años identificado como Renzo Giuliano Leañoz Moro, mientras la fiscalía pidió pericias, revisó cámaras y allanó casas en Vaqueros y San Lorenzo.

En las inspecciones domiciliarias realizadas por fuerzas provinciales se incautaron armas cortas, municiones, equipos electrónicos y prendas, además de contabilizarse más de 700 mil dólares, decenas de miles de euros y más de dos millones de pesos en una propiedad vinculada al entorno del acusado, aunque la justicia federal no dispuso el decomiso inmediato de esos fondos.

La víctima, originaria de Orán, cargaba con un antecedente de peso: en 2018 había caído preso junto a "Juanzuti", cabecilla de una banda narco investigada por el secuestro de más de 370 kilos de cocaína y por contrabando de personas en la frontera norte, un pasado que los pesquisas analizan para determinar el móvil del crimen.

Operativos, dinero millonario y el pasado narco de la víctima Tras revisar cámaras de seguridad y reconstruir el recorrido del sospechoso, la policía demoró a Leañoz Moro en la calle General Güemes al 400, en Vaqueros, y la Fiscalía le ordenó pericias físicas, toxicológicas e hisopados. Como en un principio no aparecieron ni el arma homicida ni el celular con el que se habría comunicado antes del ataque, la Justicia ordenó allanamientos en domicilios de Vaqueros y San Lorenzo.

En los procedimientos en Vaqueros se secuestraron dos revólveres calibre .22 (marcas Pehuén y Golman), 26 cartuchos de ese calibre, dos cargadores Bersa con municiones 9 mm, un celular, una notebook y ropa. En la casa del padre del detenido (General Güemes al 700) además hallaron u$s722.840, 27.150 euros y $2.122.800 en efectivo; la plata fue contada y asentada en actas, pero no quedó secuestrada porque la Fiscalía Federal consideró prematuro intervenir. El crimen reactivó los antecedentes de Atamanczuk, oriundo de Orán, quien en 2018 había caído preso junto a Juan Antonio Aguilera ("Juanzuti") en una camioneta Volkswagen Amarok en San Felipe. Ese arresto ocurrió en el marco de la "Operación Imperio", donde se desbarató una banda narcocriminal con el secuestro de más de 373 kilos de cocaína (359,596 kg en El Naranjo y 13,607 kg en Orán) y una investigación paralela por tráfico de personas de origen chino en la frontera Aguas Blancas-Bermejo. Ahora la investigación avanza con los peritajes sobre las armas, balas y dispositivos electrónicos incautados para comprobar si están vinculados directamente con el asesinato. En paralelo, los pesquisas buscan determinar si el móvil del crimen responde a aquellos antecedentes narco, a algún negocio previo o a un conflicto personal.