Entradas para ver a Estudiantes en la final de la Copa Libertadores: el dato clave para que no te rechacen la compra

Arrancó la venta de los tickets para el partido decisivo contra Palmeiras. Lo que hay que saber para no tener problemas en el proceso.

Este viernes a las 10:00 arrancó la venta de las entradas para los hinchas de Estudiantes de La Plata que quieran ir a ver la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, que tendrá lugar el 28 de noviembre en la ciudad de Montevideo.

Final de la Copa Libertadores: se ponen a la venta las populares para los hinchas de Estudiantes

En los últimos minutos, los simpatizantes del Pincha se quejaron por algunos inconvenientes en el proceso, para el que hay que tener en cuenta dos sugerencias clave:

El expendio se realiza exclusivamente de manera online, mediante la plataforma oficial de la Confederación, operada por ElevenTickets.

La organización informó que cada club tendrá a su cargo la definición de los “mecanismos y condiciones” de distribución de las localidades correspondientes a sus hinchas. Además, recomendaron a los simpatizantes realizar previamente el registro en su plataforma oficial y así agilizar el proceso cuando se habilite la venta. “Se recomienda a los hinchas interesados realizar el pre-registro en la plataforma oficial, a fin de agilizar el proceso de compra”, señaló el comunicado.

En esa línea, el conjunto de La Plata aclaró que “no comercializa directamente las localidades, sino que interviene en la definición de las condiciones de acceso para sus socios y socias mediante el sistema de ranking”.

"Ante cualquier inconveniente con el registro, la plataforma o el proceso de compra, CONMEBOL dispone de un canal de atención por WhatsApp al+55 51 2106 8035", informaron a sus simpatizantes.

Final de la Copa Libertadores: cuánto salen la entradas para Estudiantes

Las entradas que se pusieron a la venta para los hinchas de Estudiantes de La Plata y Palmeiras este viernes son de Categoría 3, con un cupo de 12 mil localidades por club en sectores exclusivos del Estadio Centenario de Montevideo. Los argentinos la Tribuna Ámsterdam (Sur).

El precio de los tickets es de u$s95 y la compra se realiza únicamente a través de la plataforma oficial de la CONMEBOL. En esa línea, el Pincha dispuso un sistema de venta a base de puntajes para la prioridad de ventas.

“Todos los socios y socias comprendidos en los rangos de puntaje de la Ventana 1 tendrán disponibilidad garantizada para adquirir su entrada durante el horario establecido para esa instancia. La posibilidad de compra en las ventanas posteriores dependerá exclusivamente de la existencia de localidades remanentes”, explicaron a través de un comunicado.