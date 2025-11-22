22 de noviembre de 2025 Inicio
Atenta, Selección argentina: la estadística de España que preocupa rumbo a la Finalissima

El equipo de Luis de la Fuente aseguró su clasificación al Mundial 2026 y despejó el calendario para programar el partido. Para Argentina será la oportunidad de medirse con un rival de peso antes de la Copa del Mundo.

La Selección española jugará el Mundial 2026.

X (@SEFutbol)
  • España empató 2 a 2 con Turquía y clasificó directamente al Mundial 2026, sin necesidad de jugar el repechaje.
  • Esto despeja el calendario y permite programar la Finalissima para la fecha FIFA de fines de marzo.
  • El equipo de Luis de la Fuente acumula 31 partidos invicto: su última derrota fue el 28 de marzo de 2023 frente a Escocia.
  • Llegará al encuentro como líder del ranking FIFA, mientras que Argentina es la escolta.

Tras empatar 2 a 2 con Turquía en la última fecha de las Eliminatorias europeas, España aseguró su clasificación al Mundial de 2026 y despejó el camino para disputar la Finalissima ante la Selección argentina, el partido pendiente entre los vigentes campeones de la Copa América y la Eurocopa de 2024.

A tres años de la derrota en el Mundial Qatar 2022, pero que transformó la historia de la Scaloneta
El equipo que dirige Luis de la Fuente ya sabe que no tendrá que jugar el repechaje, lo que libera lugar en su calendario. Más allá de los amistosos, esta será la oportunidad para que la Albiceleste se mida ante un rival de peso antes de su debut en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

De hecho, una estadística de España preocupa rumbo a la Finalissima: acumula una racha invicta de 31 partidos oficiales. Su última derrota por los puntos fue el 28 de marzo de 2023 frente a Escocia, en la segunda fecha de la fase de grupos de la clasificatoria a la Euro de ese año.

Desde ese momento hasta el empate con Turquía del martes 18 de noviembre, la Selección española encadenó 25 victorias y 6 empates, con 85 goles a favor y solo 25 en contra. Esto le da un promedio de gol de 2,7 por partido y una posibilidad de que le conviertan de apenas 0,8.

argentina españa final

En el mismo periodo, Argentina jugó 32 partidos oficiales en los que consiguió 26 triunfos, 4 derrotas y 2 empates, con 62 goles a favor y 13 en contra. Es decir, tiene un promedio de gol de 1,9 y una probabilidad de que le anoten de 0,4. Además, España llegará a la Finalissima como líder del ranking FIFA, y Argentina como escolta.

Cuándo se jugaría la Finalissima entre Argentina y España

Con la mayoría de las plazas al Mundial 2026 ya confirmadas y solo los repechajes pendientes, la FIFA aprobó el calendario para el año que viene y le puso fecha probable a la Finalissima: se jugará entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo de 2026, aunque lo más probable es que sea el viernes 27 o sábado 28.

Aunque aún no hay confirmación oficial, la sede que suena con fuerza trae muy buenos recuerdos para la Selección argentina. El partido se disputaría en Lusail, Qatar, en el mismo estadio donde el equipo de Lionel Scaloni le ganó la final a Francia y levantó la Copa del Mundo en 2022.

