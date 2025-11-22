Atenta, Selección argentina: la estadística de España que preocupa rumbo a la Finalissima El equipo de Luis de la Fuente aseguró su clasificación al Mundial 2026 y despejó el calendario para programar el partido. Para Argentina será la oportunidad de medirse con un rival de peso antes de la Copa del Mundo. Por







La Selección española jugará el Mundial 2026. X (@SEFutbol)

España empató 2 a 2 con Turquía y clasificó directamente al Mundial 2026, sin necesidad de jugar el repechaje.

Esto despeja el calendario y permite programar la Finalissima para la fecha FIFA de fines de marzo.

El equipo de Luis de la Fuente acumula 31 partidos invicto: su última derrota fue el 28 de marzo de 2023 frente a Escocia.

Llegará al encuentro como líder del ranking FIFA, mientras que Argentina es la escolta. Tras empatar 2 a 2 con Turquía en la última fecha de las Eliminatorias europeas, España aseguró su clasificación al Mundial de 2026 y despejó el camino para disputar la Finalissima ante la Selección argentina, el partido pendiente entre los vigentes campeones de la Copa América y la Eurocopa de 2024.

El equipo que dirige Luis de la Fuente ya sabe que no tendrá que jugar el repechaje, lo que libera lugar en su calendario. Más allá de los amistosos, esta será la oportunidad para que la Albiceleste se mida ante un rival de peso antes de su debut en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

De hecho, una estadística de España preocupa rumbo a la Finalissima: acumula una racha invicta de 31 partidos oficiales. Su última derrota por los puntos fue el 28 de marzo de 2023 frente a Escocia, en la segunda fecha de la fase de grupos de la clasificatoria a la Euro de ese año.

Desde ese momento hasta el empate con Turquía del martes 18 de noviembre, la Selección española encadenó 25 victorias y 6 empates, con 85 goles a favor y solo 25 en contra. Esto le da un promedio de gol de 2,7 por partido y una posibilidad de que le conviertan de apenas 0,8.

argentina españa final En el mismo periodo, Argentina jugó 32 partidos oficiales en los que consiguió 26 triunfos, 4 derrotas y 2 empates, con 62 goles a favor y 13 en contra. Es decir, tiene un promedio de gol de 1,9 y una probabilidad de que le anoten de 0,4. Además, España llegará a la Finalissima como líder del ranking FIFA, y Argentina como escolta.