Bomba: Wanda Nara y la China Suárez podrían trabajar juntas para Telefe

Wanda Nara se sumó al white off desde las playas de Tulum

La conductora de Bake Off: famosos será la empresaria y, según indicó la periodista Pochi de Gossipeame, fue ella misma quien la habría sumado a la lista a la exprotagonista de Casi Ángeles para que forme parte como participante.

China Suárez Wanda Nara Redes sociales

“Wanda habría propuesto en la lista de famosos a la China para Bake Off. Mañana les cuento todo”, indicó la periodista. Esto sorprendió a más de uno porque ambas estaban envueltas en un conflicto, pero Nara parece haber dejado todo atrás.

Todavía la China no habría tomado la decisión clara de su futuro, pero todo parece indicar que no participará para no prestarse a un incómodo momento, luego de haberse quejado de los comentarios del Wanda Gate por toda la exposición.

Wanda Nara China Suárez Redes sociales

La China Suárez subió y borró un video de Marcos Ginocchio: "Mejor así"

La actriz Eugenia "China" Suárez revolucionó las redes sociales tras publicar un video de Marcos Ginocchio en la fiesta de cumpleaños de Amancio, su hijo con Benjamín Vicuña, aunque la repercusión fue tan grande que finalmente decidió borrarlo y aclarar los rumores sobre un posible romance entre ellos.

Este domingo, la China compartió un carrusel de fotos y videos en su perfil de Instagram con la frase "Feliz año, amor de todas mis vidas", donde mostró la intimidad del festejo por los 4 años de su hijo. Allí se vio al pequeño junto a su mascota, sus hermanas y su papá, además del momento en que sopló las velitas.

Sin embargo, lo que llamó la atención de todos sus seguidores es que el posteo incluía un video del ganador de Gran Hermano 2022, el salteño Marcos Ginocchio, sentado en el living donde se hizo la fiesta y jugando con un perrito. La imagen solo duraba unos segundos y terminaba cuando él se daba cuenta de que lo estaba filmando.