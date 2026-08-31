31 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Para no dejar de llorar: el emotivo video que compartió Lionel Messi tras retirarse de la Selección argentina

Con una canción de Soledad e imágenes que repasan su paso por la Albiceleste, el ya histórico capitán del seleccionado nacional se despidió en redes sociales. "Ahora soy uno más de ustedes, en las buenas y en las malas", expresó en la carta.

Por
Para no dejar de llorar: el emotivo video que compartió Lionel Messi tras retirarse de la Selección argentina

Luego de anunciar su retiro de la Selección argentina por medio de una carta, Lionel Messi compartió un emotivo video donde hace un repaso sobre su trayectoria con la Albiceleste, donde ganó seis títulos entre selecciones juveniles y la Mayor. La pieza audiovisual estuvo acompañada por la canción Brindis, interpretada por Soledad Pastorutti, y uno de los temas preferidos por el rosarino.

Lio, destruido tras prder la final con España.
Te puede interesar:

Así vivió Messi el último partido con la Selección argentina

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, había escrito el ahora excapitán de la Selección en la carta publicada minutos antes.

El video pueden verse imágenes de un Lionel Messi de chico expresando que su sueño era "jugar en la Selección argentina" para luego llenar de imágenes en los distintos torneos que disputó durante más de 20 años: Copa América Venezuela 2007, Argentina 2011, Chile 2015, Estados Unidos 2016, Brasil 2019, Brasil 2021 y Estados Unidos 2024; mundiales Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos - México - Canadá 2026.

View this post on Instagram

Qué dice la carta completa en la que Messi anunció su retiro de la Selección

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

el mensaje de anto roccuzzo para messi tras anunciar que se retira de la seleccion: te merecias esto y mas

El mensaje de Anto Roccuzzo para Messi tras anunciar que se retira de la Selección: "Te merecías esto y más"

messi revelo cuando escribio la carta en la que dijo adios a la seleccion

Messi reveló cuándo escribió la carta en la que dijo adiós a la Selección

El desahogo de Messi en el final, entre lágrimas.
play

Agónico, salvador e inolvidable: el épico último gol de Messi en la Selección argentina

play

Lionel Messi se retiró de la Selección argentina: sus números con la Albiceleste

la carta completa en la que messi anuncia su retiro de la seleccion argentina

La carta completa en la que Messi anuncia su retiro de la Selección argentina

Lionel Messi antes de disputar la final del Mundial 2026 con España.

Messi anunció que se retira de la Selección: "Duele en el alma pero es el momento"

Rating Cero

Así continua la situación del cantante luego de ser detenido.

Así sigue la situación Callejero Fino luego ser detenido por manejar una camioneta sin patente y tener un arma

Enfocado en su club, intenta no sumarse al conflicto que tiene su pareja con su familia.

La contundente decisión que tomó Rodrigo De Paul en medio de la polémica de Tini Stoessel con sus padres

La pastelera y el productor tuvieron un vínculo que muy pocos conocen.

Revelaron la inesperada conexión entre el padre de Tini Stoessel y Maru Botana

La madre de Tini, en el foco de la tormenta por el drama con su hija.

La foto que subió la mamá de Tini Stoessel y generó una ola de críticas en las redes

La artista habló de madurez, seguridad y claridad personal mientras ensaya para retomar su gira.

Fuerte descargo de Tini Stoessel en medio del escándalo familiar: "Tengo casi 30 años y..."

El conductor de LAM salió al cruce contra el periodista.

Bomba en la TV: Ángel de Brito le cerró la puerta a Andy Kusnetzoff y reveló los motivos

últimas noticias

Lio, destruido tras prder la final con España.

Así vivió Messi el último partido con la Selección argentina

Hace 8 minutos
El mensaje de Anto Roccuzzo para Messi tras anunciar que se retira de la Selección: Te merecías esto y más

El mensaje de Anto Roccuzzo para Messi tras anunciar que se retira de la Selección: "Te merecías esto y más"

Hace 21 minutos
Así continua la situación del cantante luego de ser detenido.

Así sigue la situación Callejero Fino luego ser detenido por manejar una camioneta sin patente y tener un arma

Hace 27 minutos
Enfocado en su club, intenta no sumarse al conflicto que tiene su pareja con su familia.

La contundente decisión que tomó Rodrigo De Paul en medio de la polémica de Tini Stoessel con sus padres

Hace 59 minutos
Messi reveló cuándo escribió la carta en la que dijo adiós a la Selección

Messi reveló cuándo escribió la carta en la que dijo adiós a la Selección

Hace 1 hora