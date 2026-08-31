Para no dejar de llorar: el emotivo video que compartió Lionel Messi tras retirarse de la Selección argentina

Con una canción de Soledad e imágenes que repasan su paso por la Albiceleste, el ya histórico capitán del seleccionado nacional se despidió en redes sociales. "Ahora soy uno más de ustedes, en las buenas y en las malas", expresó en la carta.

Luego de anunciar su retiro de la Selección argentina por medio de una carta, Lionel Messi compartió un emotivo video donde hace un repaso sobre su trayectoria con la Albiceleste, donde ganó seis títulos entre selecciones juveniles y la Mayor. La pieza audiovisual estuvo acompañada por la canción Brindis, interpretada por Soledad Pastorutti, y uno de los temas preferidos por el rosarino.

“ Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo , no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, había escrito el ahora excapitán de la Selección en la carta publicada minutos antes.

El video pueden verse imágenes de un Lionel Messi de chico expresando que su sueño era "jugar en la Selección argentina" para luego llenar de imágenes en los distintos torneos que disputó durante más de 20 años: Copa América Venezuela 2007, Argentina 2011, Chile 2015, Estados Unidos 2016, Brasil 2019, Brasil 2021 y Estados Unidos 2024; mundiales Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos - México - Canadá 2026.

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.