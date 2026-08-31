Lionel Messi se retiró de la Selección argentina: sus números con la Albiceleste El ahora excapitán se despidió a través de una publicación en Instagram, donde aseguró: "Duele en el alma pero entiendo que es el momento". Deja un prolífico historial de estadísticas que dan cuenta de su calidad y entrega. Por Agregar C5N en









Lionel Messi puso fin a una carrera de más de 20 años en la Selección argentina. C5N

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección argentina y le puso punto final a una extensa carrera de más de dos décadas en la que alcanzó sorprendentes logros en términos de estadísticas, además de haber disputado seis Mundiales y conquistado dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de haber sido subcampeón del mundo en 2014 y 2026. "Duele en el alma pero entiendo que es el momento", aseguró.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…", explicó el rosarino en su cuenta de Instagram, y agregó: "Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento".

Las estadísticas de Lionel Messi en la Selección argentina Lionel Messi debutó en la Selección Argentina Mayor el 17 de agosto de 2005 en un amistoso contra Hungría en Budapest. Allí comenzó un largo derrotero de más de veinte años que incluyó 207 partidos, 125 goles y 67 asistencias, con un promedio de 0,60 goles por encuentro.

Goles y partidos de Lionel Messi en la Selección argentina por competencia Amistosos: 61 partidos, 54 goles

Eliminatorias sudamericanas: 72 partidos, 36 goles

Copa del Mundo: 34 partidos, 21 goles

Copa América: 39 partidos, 14 goles

Finalissima: 1 partido Los números de Lionel Messi en mundiales Alemania 2006: 3 partidos, un gol (cuartos de final)

3 partidos, un gol (cuartos de final) Sudáfrica 2010: 5 partidos (cuartos de final)

5 partidos (cuartos de final) Brasil 2014: 7 partidos, 4 goles (subcampeón, Balón de Oro)

7 partidos, 4 goles (subcampeón, Balón de Oro) Rusia 2018: 4 partidos, un gol (octavos de final)

4 partidos, un gol (octavos de final) Qatar 2022: 7 partidos, 7 goles (campeón, Balón de Oro)

7 partidos, 7 goles (campeón, Balón de Oro) Canadá, Estados Unidos y México 2026: 8 partidos jugados, 8 goles (subcampeón) Los títulos de Lionel Messi en la Selección argentina Copa América 2021

Finalissima 2022

Copa del Mundo 2022

Copa América 2024 Los récords de Lionel Messi en la Selección argentina Más partidos en la historia de la Selección: 207

Más goles en la historia de la Selección: 125

Más asistencias en la historia de la Selección: 68

Más victorias con la Selección: 148

Máximo goleador de eliminatorias sudamericanas: 36

Más partidos en Mundiales: 34

Más Mundiales disputados por un argentino: 6

Más asistencias en Mundiales: 12

Más partidos en Copa América: 39

Más Copas América disputadas: 7 La emotiva carta de despedida de Messi Lionel Messi anunció este lunes su retiro definitivo de la Selección argentina. Una noticia que conmueve al mundo del fútbol y le pone fin a una era dorada con la celeste y blanca donde obtuvo seis títulos, entre juveniles y la Mayor. "Duele en el alma pero es el momento", señaló en una carta escrita el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial 2026. "Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", afirmó.

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