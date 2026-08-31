31 de agosto de 2026 Inicio
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Lionel Messi se retiró de la Selección argentina: sus números con la Albiceleste

El ahora excapitán se despidió a través de una publicación en Instagram, donde aseguró: "Duele en el alma pero entiendo que es el momento". Deja un prolífico historial de estadísticas que dan cuenta de su calidad y entrega.

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Lionel Messi puso fin a una carrera de más de 20 años en la Selección argentina.

C5N

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección argentina y le puso punto final a una extensa carrera de más de dos décadas en la que alcanzó sorprendentes logros en términos de estadísticas, además de haber disputado seis Mundiales y conquistado dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de haber sido subcampeón del mundo en 2014 y 2026. "Duele en el alma pero entiendo que es el momento", aseguró.

El fin de una era.
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"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…", explicó el rosarino en su cuenta de Instagram, y agregó: "Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento".

Las estadísticas de Lionel Messi en la Selección argentina

Lionel Messi debutó en la Selección Argentina Mayor el 17 de agosto de 2005 en un amistoso contra Hungría en Budapest. Allí comenzó un largo derrotero de más de veinte años que incluyó 207 partidos, 125 goles y 67 asistencias, con un promedio de 0,60 goles por encuentro.

Goles y partidos de Lionel Messi en la Selección argentina por competencia

  • Amistosos: 61 partidos, 54 goles
  • Eliminatorias sudamericanas: 72 partidos, 36 goles
  • Copa del Mundo: 34 partidos, 21 goles
  • Copa América: 39 partidos, 14 goles
  • Finalissima: 1 partido

Los números de Lionel Messi en mundiales

  • Alemania 2006: 3 partidos, un gol (cuartos de final)
  • Sudáfrica 2010: 5 partidos (cuartos de final)
  • Brasil 2014: 7 partidos, 4 goles (subcampeón, Balón de Oro)
  • Rusia 2018: 4 partidos, un gol (octavos de final)
  • Qatar 2022: 7 partidos, 7 goles (campeón, Balón de Oro)
  • Canadá, Estados Unidos y México 2026: 8 partidos jugados, 8 goles (subcampeón)

Los títulos de Lionel Messi en la Selección argentina

  • Copa América 2021
  • Finalissima 2022
  • Copa del Mundo 2022
  • Copa América 2024

Los récords de Lionel Messi en la Selección argentina

  • Más partidos en la historia de la Selección: 207
  • Más goles en la historia de la Selección: 125
  • Más asistencias en la historia de la Selección: 68
  • Más victorias con la Selección: 148
  • Máximo goleador de eliminatorias sudamericanas: 36
  • Más partidos en Mundiales: 34
  • Más Mundiales disputados por un argentino: 6
  • Más asistencias en Mundiales: 12
  • Más partidos en Copa América: 39
  • Más Copas América disputadas: 7

La emotiva carta de despedida de Messi

Lionel Messi anunció este lunes su retiro definitivo de la Selección argentina. Una noticia que conmueve al mundo del fútbol y le pone fin a una era dorada con la celeste y blanca donde obtuvo seis títulos, entre juveniles y la Mayor. "Duele en el alma pero es el momento", señaló en una carta escrita el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial 2026. "Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", afirmó.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", comienza la carta escrita en puño y letra por el propio Messi.

En este marco, analizó: "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

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