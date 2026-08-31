31 de agosto de 2026 Inicio
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Agónico, salvador e inolvidable: el épico último gol de Lionel Messi en la Selección argentina

El equipo de Scaloni caía por 2-0 ante Egipto y se quedaba afuera del Mundial 2026, pero a falta de solo siete minutos para el final apareció la Pulga para marcar el 2-2 que llevaba el trámite a un alargue que nunca llegó gracias al tanto en tiempo de descuento de Enzo Fernández.

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El desahogo de Messi en el final

El desahogo de Messi en el final, entre lágrimas.

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El último gol de Lionel Messi con la Selección argentina quedó grabado en una de las remontadas más emocionantes del Mundial 2026. Fue el 7 de julio, ante Egipto, por los octavos de final, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni perdía 2-0 y estaba al borde de la eliminación. El capitán apareció a los 83 minutos para marcar el empate y mantener con vida al campeón del mundo, que finalmente ganó 3-2.

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Argentina había comenzado el partido en desventaja por el gol de Yasser Ibrahim y, en el segundo tiempo, Mostafa Zico había ampliado la diferencia. La Selección necesitaba una reacción inmediata y la encontró en Cristian Romero, que descontó a los 79 minutos tras un centro de Messi. Cuatro minutos después, fue el propio 10 quien apareció para completar la remontada.

Messi recibió la pelota dentro del área y sacó un potente zurdazo que superó la resistencia del arquero Mostafa Shobeir Oufa. El gol significó el 2-2 y provocó el desahogo de un equipo que pocos minutos antes estaba contra las cuerdas.

La historia terminó con un nuevo golpe de Argentina en el tiempo de descuento. A los 90+3 minutos, Enzo Fernández convirtió de cabeza tras un centro de Lautaro Martínez y selló el 3-2 definitivo. La Selección avanzó a los cuartos de final después de una remontada que parecía imposible cuando estaba dos goles abajo.

El retiro de Messi de la selección

Con su decisión de retirarse de la Selección a los 39 años, anunciada este lunes en sus redes sociales, ese zurdazo del 7 de julio de 2026 quedó como el último gol de Messi con la camiseta argentina y como una de las últimas imágenes de una historia que comenzó en 2005 y que terminó con títulos, finales, récords y una identificación única entre el capitán y la camiseta número 10.

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