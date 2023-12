Blanco White llega a La Trastienda y presenta su nuevo álbum "Tarifa"

Tarifa es una exploración profunda de la música folclórica latinoamericana y andaluza, fusionada con elementos de indie y electrónica.

Este álbum es el segundo en solitario de Edwards y presenta sencillos previamente lanzados como Una Noche Más y Silver Beaches. Inspirado por compositores como Sufjan Stevens y músicos como Hiroshi Yoshimura, los temas líricos del álbum abarcan desde la soledad en el universo hasta lo abstracto y lo metafísico.

El álbum es una amalgama de géneros, que incluyen influencias de dream pop similares a Beach House, con un uso extenso de órganos y sintetizadores. También se inspira en el folk, tomando notas de artistas como Feist y manteniendo instrumentos acústicos como el charango y el ronroco como elementos centrales en su sonido.

Blanco White, fue una sensación en el mundo del streaming desde sus primeros EPs lanzados entre 2016 y 2018. Su álbum debut On the Other Side se lanzó en junio de 2020 y desde entonces ha ganado fans en todo el mundo. Dice Blanco White: “La música siempre ha sido mi medio para conectarme con lo trascendental, lo místico y lo espiritual”.

Su fascinación por la ciencia ficción y el espacio también se refleja en su música, especialmente en canciones como Giordano’s Dream.

Con Tarifa, Blanco White continúa su viaje musical, llevándonos a través de melodías que son tanto un reflejo de su amor por el flamenco como por el charango, instrumentos que aprendió durante sus viajes por el sur de España y las montañas de los Andes.

Arraigado en la resiliencia, la recuperación y el alivio, Tarifa es tanto un álbum sobre curación como sobre escape, exploración de nuevos mundos y construcción de nuevos mundos propios.