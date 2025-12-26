Murió Perry Bamonte a los 65 años, guitarrista y tecladista de The Cure

La triste noticia fue anunciada en el sitio web oficial de la banda británica. Según contaron, el músico sufría una enfermedad y terminó falleciendo después de los festejos de Navidad.

Desde 1990, Perry Bamonte era una de las figuras claves de la banda británica The Cure por sus trabajos en la guitarra y el teclado.

Perry Bamonte , histórico guitarrista y tecladista de la banda británica The Cure , murió este viernes a los 65 años de edad, después de luchar contra una corta enfermedad en su casa durante los festejos de Navidad. Así lo confirmó el grupo musical mediante un comunicando publicado en su sitio web oficial.

"Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y tremendamente creativo, 'Teddy' fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure ", sostuvo el comunicado de la banda británica surgida en el año 1976. Tras recordar el paso de Bamonte por uno de los grupos más icónicos del rock alternativo por más de treinta años, sus compañeros lo despidieron un cálido mensaje. "Nuestro más sentido pésame a toda su familia. Lo extrañaremos muchísimo", agregaron.

Si bien hasta el momento se desconocen los motivos del fallecimiento de Bamonte, la banda confirmó que él sufrió "una corta enfermedad" durante los festejos de Navidad y que finalmente murió en su casa a los 65 años de edad.

Bamonte nació en 1960 en Londres y se incorporó a The Cure como parte de su equipo de gira en el año 1984 a través de su hermano Darryl , quien era el mánager de la banda. Luego, se convirtió en el asistente personal y técnico de guitarra del líder Robert Smith. Finalmente, se unió a la formación principal en 1990 tras la partida del tecladista Roger O'Donell.

"Teddy" formó parte de The Cure ininterrumpidamente hasta 2005, cuando el cantante Smith decidió reconfigurar la banda en un trío. En esos 25 años, además de participar de todas las giras mundiales, Bamonte fue una pieza clave para los míticos discos de "Wish" y "Bloodflowers", lanzados en 1992 y 2000 , respectivamente.

Si bien Bamonte volvió a The Cure en 2019, cuando la banda fue incorporada al Salón de la Fama del Rock & Roll, la repatriada oficial sucedió en 2022 cuando el grupo británico realizó su gira mundial "Shows of a Lost World", que duró poco más de un año. En Argentina se presentaron en noviembre de 2023, durante el festival del Primavera Sound, en el Parque Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires.

Se esperaba que The Cure volviera al país durante el próximo año, tras el anuncio de una nueva gira internacional de la mítica banda británica de rock gótico y pioneros en el post-punk mundial. Hasta el momento, no hubo anuncios oficiales al respecto ya que la partida de Bamonte no significa solamente una enorme pérdida para el grupo, sino también para todo el mundo de la música.

La caótica visita de The Cure a Argentina en 1987

The Cure se presentó en Argentina tres veces. Pero la más emblemática de de sus visitas sucedió en el año 1987, cuando dieron un recital en el estadio de Ferrocarril Oeste y la noche terminó sumida en una violencia total que le hizo prometer al lider de la banda, Robert Smith, que nunca más volvería al país.

Durante aquella noche la violencia empezó a escalar rápidamente cuando cientos de fanáticos de The Cure decidieron ignorar los controles de acceso y empezaron a entrar al predio a través de los techos, forzando vallados y escalando paredones. De esa manera, en pocos minutos coparon el campo y parte de la platea.

Ante la situación de desborde, la Policía Federal Argentina empezó a reprimir con crueldad a todos los presentes. Incluso, soltaron a varios perros que atacaron a las personas y muchos de estos animales fueron muy maltratados por las hordas de violentos. Como si fuera poco, también había ladrones en el lugar que aprovecharon para despojar de todas las pertenencias de los que intentaban huir de la situación. Fueron muchas las víctimas inocentes que quedaron desnudos y golpeados.

violencia the cure Según la leyenda urbana, la primera presentación de The Cure en el país terminó con perros linchados, policías prendidos fuego y un panchero que murió de un infarto por la violencia desatada.

El caos había tomado por completo al estadio de Ferrocarril Oeste por la batalla que protagonizaron algunos fanáticos de The Cure y la policía, al punto que una de las plateas fue incendiada por completo. Incluso, se corrieron rumores de que hubo perros linchados, fuerzas de seguridad prendidos fuego y hasta un panchero que murió de un infarto por la situación.

Finalmente, los The Cure se presentaron y dieron un show épico, según contó en una crónica el encargado de acompañar a la banda en el país, el productor musical Fabián Couto, publicada en La Nación. Luego, Smith diría ante la prensa que Buenos Aires parecía "el centro bombardeado de Beirut" y prometiera que nunca más volvería al país después de lo vivido en el barrio porteño de Caballito.

No cumplió su promesa ya que The Cure visitó nuevamente Argentina en 2023 y es probable que lo vuelvan a hacer el año próximo.