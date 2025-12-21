Pity Álvarez volvió a los escenarios en Córdoba después de siete años: las perlitas de su show

Miles de fanáticos pudieron disfrutar del espectáculo en el que no faltaron los clásicos del músico en Viejas Locas e Intoxicados. Y, fiel a su estilo, tuvo momentos provocadores.

Pity Álvarez hizo delirar a 35 mil personas que estuvieron en el estadio Mario Alberto Kempes

La espera se terminó: finalmente, después de 7 años, Pity Álvarez volvió a los escenarios para hacer delirar a los miles de fanáticos en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Más de 35 mil personas , que viajaron desde distintos puntos de todo el país, se hicieron presente para vivir el retorno del músico, que en los últimos años estuvo preso.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados no hizo esperar demasiado a los fanáticos y subió puntualmente al escenario para prolongar su show durante dos horas y media en el que todo parecía pensado hasta en el mínimo detalle. Pity irrumpió vestido con botas y pantalón a rayas, acompañado por una puesta en escena dominada por luces, bajo la conducción de su banda de músicos.

Entre música y provocaciones, Pity Álvarez subió al escenario con una correa atada a una mujer que le sirvió un trago y le encendió un cigarrillo antes de dejarlo solo con su guitarra, en una imagen que bordeó la ironía y la auto-parodia.

Además, en la pantalla gigante se proyectó una introducción de Mirtha Legrand junto a Yiya Murano , pero también realizó varios cambios de vestuario y hasta se animó a bromear con el público.

En cuanto a lo musical, los temas que no faltaron fue Intoxicado, Nena, me gustás así, Homero y El Rey, además de canciones que marcaron distintas etapas de su carrera, entre otras. En el tramo final, el músico hizo referencia a su pasado personal antes de continuar con el repertorio.

Por qué Pity Álvarez estuvo 7 años lejos de los escanarios

Cristian “Pity” Álvarez regresó a los escenarios luego de haberse ausentado durante 7 y mantener un perfil bajo, entre internaciones y estar detenido en 2018 por el homicidio de Cristian Díaz.

De igual modo, su proceso judicial sigue abierto, aunque la causa principal permanece suspendida por motivos de salud mental.