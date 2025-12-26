Milei celebró el triunfo oficialista en el Senado: "Quebramos la inercia de la decadencia argentina"

El presidente Javier Milei expresó su satisfacción tras la aprobación en el Senado de la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Principio de Inocencia Fiscal, dos proyectos claves para el sendero político y económico de la gestión libertaria el año entrante, y aseguró: "Quebramos la inercia de la decadencia argentina".
En su cuenta personal de X, el líder libertario no ocultó su alegría tras la victoria en la Cámara Alta, que calificó de "histórica", donde por primera vez en su gestión tendrá un plan de gastos en 2026: "No hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números. Lo único comparable fue el presupuesto 2017, pero lamentablemente tenía déficit fiscal", destacó.
En el mismo sentido, enfatizó el trabajo de la jefa de bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y del ministro del Interior, Diego Santilli: "Dieron un ejemplo de patriotismo y responsabilidad".
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2004741993772065082&partner=&hide_thread=false
Por otra parte, el mandatario también ensalzó la aprobación del proyecto denominado "La Ley de Principio de Inocencia Fiscal": "Esta ley es revolucionaria. Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre. Ningún gobierno que venga después de nosotros va a poder robarles los ahorros a los argentinos de bien".
Además, agregó: "Viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años, devolviéndoles la libertad de utilizar sus ahorros, y blindándolos para que ningún político del futuro se los pueda quitar".
"Estamos modificando los umbrales por los cuales el Estado podía perseguir a los argentinos ante una eventual evasión de impuestos. Hasta hoy, en la Argentina podían investigarte como evasor simple por diferencias de 1 millón y medio de pesos. El umbral de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1000 millones", sostuvo.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2004740778250375570&partner=&hide_thread=false
Finalmente, hizo un llamado a toda la ciudadanía: “Invito a todos los argentinos de bien a adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias y a disponer libremente de sus ahorros”. Y concluyó: "Esta ley es revolucionaria. Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre. Ningún gobierno que venga después de nosotros va a poder robarles los ahorros a los argentinos de bien".