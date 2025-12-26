27 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Milei celebró el triunfo oficialista en el Senado: "Quebramos la inercia de la decadencia argentina"

El Presidente no ocultó su alegría tras la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, en un triunfo sin atenuantes de la Libertad Avanza: "En el 2026 inicia la reconstrucción de la Nación Argentina", expresó.

Por
El Presidente cerró el año con un triunfo en el Senado.

El Presidente cerró el año con un triunfo en el Senado.

El BCRA logró un récord de reservas brutas a fin de año.
Te puede interesar:

Récord del Banco Central: alcanzó el mayor nivel de reservas en la era Milei

En su cuenta personal de X, el líder libertario no ocultó su alegría tras la victoria en la Cámara Alta, que calificó de "histórica", donde por primera vez en su gestión tendrá un plan de gastos en 2026: "No hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números. Lo único comparable fue el presupuesto 2017, pero lamentablemente tenía déficit fiscal", destacó.

En el mismo sentido, enfatizó el trabajo de la jefa de bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y del ministro del Interior, Diego Santilli: "Dieron un ejemplo de patriotismo y responsabilidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2004741993772065082&partner=&hide_thread=false

Por otra parte, el mandatario también ensalzó la aprobación del proyecto denominado "La Ley de Principio de Inocencia Fiscal": "Esta ley es revolucionaria. Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre. Ningún gobierno que venga después de nosotros va a poder robarles los ahorros a los argentinos de bien".

Además, agregó: "Viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años, devolviéndoles la libertad de utilizar sus ahorros, y blindándolos para que ningún político del futuro se los pueda quitar".

"Estamos modificando los umbrales por los cuales el Estado podía perseguir a los argentinos ante una eventual evasión de impuestos. Hasta hoy, en la Argentina podían investigarte como evasor simple por diferencias de 1 millón y medio de pesos. El umbral de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1000 millones", sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2004740778250375570&partner=&hide_thread=false

Finalmente, hizo un llamado a toda la ciudadanía: “Invito a todos los argentinos de bien a adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias y a disponer libremente de sus ahorros”. Y concluyó: "Esta ley es revolucionaria. Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre. Ningún gobierno que venga después de nosotros va a poder robarles los ahorros a los argentinos de bien".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las acciones y bonos fueron de mayor a menor en una jornada de incertidumbre.

Con la mirada puesta en el Senado, el Merval retrocedió y los ADRS cerraron mixtos

El Gobierno consiguió la aprobación final del Presupuesto 2026.

Tras dos años de gestión, Milei logró aprobar su primer Presupuesto en el Congreso y blindó el capítulo de la discordia

Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

La Corte Suprema de Paraguay confirmó que Edgardo Kueider irá a juicio por contrabando de divisas

La Corte Suprema de Paraguay confirmó que Edgardo Kueider irá a juicio por contrabando de divisas

El Gobierno difundió un video navideño junto a los Granaderos a Caballo

El Gobierno difundió un video navideño junto a los Granaderos a Caballo

Milei reconoció a Asfura como presidente electo de Honduras.

Milei celebró el triunfo de Tito Asfura en Honduras: "Es una derrota contundente del narcosocialismo"

Rating Cero

Matt Damon protagoniza La Odisea, lo último de Christopher Nolan.

La increíble transformación de Matt Damon para protagonizar la nueva película de Christopher Nolan

La empresaria decidió guardar silencio ante los rumores de infidelidad de su pareja.

Escándalo total: aseguran que el novio de Wanda Nara intentó un acercamiento con Claudia Ciardone

El productor argentino confirmó que su estudio sigue siendo el lugar donde logra reinventarse.
play

Bizarrap y J Balvin lanzaron la BZRP Music Session #62 para cerrar el 2025

Lali se presentará en River el 06 y 07 de junio con entradas agotadas.

Récord histórico: en pocas horas, Lali agotó las entradas para sus dos shows en River

El reality del conductor y su familia se puede ver en la plataforma  de streaming Amazon Prime.

Escándalo en Mendoza: Marcelo Tinelli pidió un canje y terminó enfrentado con una reconocida empresaria

Christian Petersen se encuentra internado en la Ciudad de Buenos Aires. 

Christian Petersen fue trasladado a la Ciudad Buenos Aires para seguir su tratamiento

últimas noticias

Matt Damon protagoniza La Odisea, lo último de Christopher Nolan.

La increíble transformación de Matt Damon para protagonizar la nueva película de Christopher Nolan

Hace 1 hora
El Presidente cerró el año con un triunfo en el Senado.

Milei celebró el triunfo oficialista en el Senado: "Quebramos la inercia de la decadencia argentina"

Hace 1 hora
La empresaria decidió guardar silencio ante los rumores de infidelidad de su pareja.

Escándalo total: aseguran que el novio de Wanda Nara intentó un acercamiento con Claudia Ciardone

Hace 1 hora
play
El productor argentino confirmó que su estudio sigue siendo el lugar donde logra reinventarse.

Bizarrap y J Balvin lanzaron la BZRP Music Session #62 para cerrar el 2025

Hace 2 horas
Lali se presentará en River el 06 y 07 de junio con entradas agotadas.

Récord histórico: en pocas horas, Lali agotó las entradas para sus dos shows en River

Hace 2 horas