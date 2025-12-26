IR A
IR A

Escándalo en Mendoza: Marcelo Tinelli pidió un canje y terminó enfrentado con una reconocida empresaria

La mujer aclaró que aceptó de buena fe que grabaran escenas de Los Tinelli em su hotel de lujo pero terminó siendo una promoción negativa.

El reality del conductor y su familia se puede ver en la plataforma  de streaming Amazon Prime.

El reality del conductor y su familia se puede ver en la plataforma  de streaming Amazon Prime.

Redes sociales

El conductor Marcelo Tinelli quedó otra vez expuesto, por un malentendido con un canje que pidió para su reality Los Tinelli y terminó en un escándalo con la empresaria dueña de un hotel en Mendoza.

La panelista habló sobre la posibilidad de que el mediático esté al frente de Bendita.
Te puede interesar:

¿Se suma Marcelo Polino a Bendita? Cuál fue la reacción de Edith Hermida ante los rumores

Algunas escenas de su programa se grabaron en una exclusiva locación que en principio fue con la modalidad de colaboración profesional con la bodeguera Susana Balbo.

La idea de la mujer era ofrecer el establecimiento para recibir una promoción de acuerdo con el prestigio del lugar, pero cuando vio el material editado, el lugar y los trabajadores fueron expuestos de manera negativa.

Balbo aseguró que Tinelli le "pidió disculpas", y agregó: “Eso fue para mí un trago amargo. Yo me enojé con Marcelo. Yo le escribí, Marcelo me pidió disculpas, me mandó varios WhatsApp hablados pidiéndome disculpas porque ridiculizaron algo que no es verdad”.

En este sentido, aclaró: “Ridiculizaron algo que no es verdad como que se le bajaba el televisor cuando estaba viendo una final, es imposible si vos no lo bajás”. Destacó que el nivel tecnológico del lugar se maneja con inteligencia artificial y "todo lo que tenés en tu suite lo podés manejar desde una tablet”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El chef permanece internado tras una descompensación. 

Se conoció un dato alentador sobre la salud de Christian Petersen: "Franca mejoría"

Suspendieron la boda de la hermana de Lionel Messi tras un grave episodio: qué pasó

Suspendieron la boda de la hermana de Messi tras un grave episodio: qué pasó

PH @jc.fotografiaa

Wos cerró el año con un show arrollador en La Plata

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

últimas noticias

El reality del conductor y su familia se puede ver en la plataforma  de streaming Amazon Prime.

Escándalo en Mendoza: Marcelo Tinelli pidió un canje y terminó enfrentado con una reconocida empresaria

Hace 1 hora
La estrategia de Estados Unidos estaría centrada en la asfixia económica a Venezuela.

Trump ordenó una "cuarentena" al petróleo para asfixiar económicamente a Venezuela

Hace 1 hora
Christian Petersen se encuentra internado en la Ciudad de Buenos Aires. 

Christian Petersen fue trasladado a la Ciudad Buenos Aires para seguir su tratamiento

Hace 1 hora
Valeria Aquino filmó a su hija de 12 años al volante. 

Pidieron inhabilitar la licencia de conducir de Valeria Aquino por el video de su hija al volante

Hace 2 horas
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 27 de diciembre

Hace 2 horas