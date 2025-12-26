Escándalo en Mendoza: Marcelo Tinelli pidió un canje y terminó enfrentado con una reconocida empresaria

El conductor Marcelo Tinelli quedó otra vez expuesto, por un malentendido con un canje que pidió para su reality Los Tinelli y terminó en un escándalo con la empresaria dueña de un hotel en Mendoza.
Algunas escenas de su programa se grabaron en una exclusiva locación que en principio fue con la modalidad de colaboración profesional con la bodeguera Susana Balbo.
La idea de la mujer era ofrecer el establecimiento para recibir una promoción de acuerdo con el prestigio del lugar, pero cuando vio el material editado, el lugar y los trabajadores fueron expuestos de manera negativa.
Balbo aseguró que Tinelli le "pidió disculpas", y agregó: “Eso fue para mí un trago amargo. Yo me enojé con Marcelo. Yo le escribí, Marcelo me pidió disculpas, me mandó varios WhatsApp hablados pidiéndome disculpas porque ridiculizaron algo que no es verdad”.
En este sentido, aclaró: “Ridiculizaron algo que no es verdad como que se le bajaba el televisor cuando estaba viendo una final, es imposible si vos no lo bajás”. Destacó que el nivel tecnológico del lugar se maneja con inteligencia artificial y "todo lo que tenés en tu suite lo podés manejar desde una tablet”.