Escándalo en Mendoza: Marcelo Tinelli pidió un canje y terminó enfrentado con una reconocida empresaria La mujer aclaró que aceptó de buena fe que grabaran escenas de Los Tinelli em su hotel de lujo pero terminó siendo una promoción negativa.







El reality del conductor y su familia se puede ver en la plataforma de streaming Amazon Prime. Redes sociales

El conductor Marcelo Tinelli quedó otra vez expuesto, por un malentendido con un canje que pidió para su reality Los Tinelli y terminó en un escándalo con la empresaria dueña de un hotel en Mendoza.

Algunas escenas de su programa se grabaron en una exclusiva locación que en principio fue con la modalidad de colaboración profesional con la bodeguera Susana Balbo.

La idea de la mujer era ofrecer el establecimiento para recibir una promoción de acuerdo con el prestigio del lugar, pero cuando vio el material editado, el lugar y los trabajadores fueron expuestos de manera negativa.

Balbo aseguró que Tinelli le "pidió disculpas", y agregó: “Eso fue para mí un trago amargo. Yo me enojé con Marcelo. Yo le escribí, Marcelo me pidió disculpas, me mandó varios WhatsApp hablados pidiéndome disculpas porque ridiculizaron algo que no es verdad”.