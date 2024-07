Bizarrap lanzó la parte eliminada de su Music Session con Quevedo y fue viral

Durante su esperado show en el evento de Ibai Llanos, Bizarrap decidió sacar un as bajo la manga y llenó de euforia a todos los presentes tras reproducir la parte eliminada del tema BZRP Music Sessions #52 con Quevedo. Así, ya que la letra no era conocida hasta el momento, el público no pudo acompañar con sus gritos, pero se generó una fuerte explosión una vez empezó el estribillo original.