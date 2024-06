Bizarrap habló sobre los precios virales de artistas para presentarse en fiestas: "No..."

Todo comenzó con la publicación de la usuaria @roenlarred en X (ex Twitter), quien adjuntó una supuesta lista de precios de varios artistas populares de Argentina y escribió: " ¿Lo que cobran los artistas una fiesta de egresados? Nosotros pagamos a DJ Pirata $150 mil, una gangucha ". Este post recibió más de 10 millones de visualizaciones, por lo que hasta el propio Bizarrap decidió hablar del tema.

Al aparecer en la supuesta lista viral como uno de los artistas que no hacen fiestas de egresados, el productor musical citó la publicación y escribió: "NO HAGO", sumándose así a la difusión de la publicación con un tono de broma. Por eso, rápidamente superó los 140 mil me gustas y reavivó el tema un par de días después.

Bizarrap Bizarrap suele interactuar seguido con sus fans en internet. Redes sociales

Junto a Bizarrap, quienes supuestamente rechazan los ofrecimientos para presentarse en estos eventos son Ke Personajes, La Delio Valdez, Los Palmeras y Cris Mj. Luego, de más a menos caro, el orden sería el siguiente:

Fer Palacio : u$s20 mil (con el dólar blue a $1.280, serían $25.6 millones).

: u$s20 mil (con el dólar blue a $1.280, serían $25.6 millones). Karina La Princesita : $25 millones.

: $25 millones. Damas Gratis : $25 millones.

: $25 millones. La Joaqui : $20 millones.

: $20 millones. Callejero Fino : $16 millones.

: $16 millones. Ángela Leiva : $14 millones.

: $14 millones. Rocío Quiroz : $10 millones.

: $10 millones. Pibes Chorros : $8 millones.

: $8 millones. Alejo Isakk : $6.5 millones.

: $6.5 millones. Alan Gómez : $6.5 millones.

: $6.5 millones. DJ Pereira : $6 millones.

: $6 millones. Salastkbron : $6 millones.

: $6 millones. Ecko : $5.5 millones.

: $5.5 millones. Peipper : $4.5 millones.

: $4.5 millones. DJ Tao : $4.5 millones.

: $4.5 millones. El Negro Tecla : $4.4 millones.

: $4.4 millones. Los Nota Lokos : $3.5 millones.

: $3.5 millones. Gusty DJ : $3 millones.

: $3 millones. DJ Alex : $3 millones.

: $3 millones. DobleP : $2.5 millones.

: $2.5 millones. Kaleb Di Masi : $2.5 millones.

: $2.5 millones. La Sonora Master: $2 millones.

Spotify reveló quiénes son los 20 artistas argentinos más escuchados en el mundo

La plataforma de streaming Spotify reveló quiénes son los artistas argentinos más escuchados del mundo y hay varias sorpresas a lo largo de una extensa lista liderada por el productor musical Bizarrap.