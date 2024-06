Billie Eilish superó los 100 millones de oyentes mensuales en streaming

El especialista tuvo palabras distintivas para la intérprete californiana: "Desde ‘Ocean Eyes’, su base de fans ha aumentado continuamente en todo el mundo”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BILLIE EILISH (@billieeilish)

La multipremiada quedó detrás de la banda The Weeknd, que está en lo alto del podio con 107 millones de oyentes al mes, o Taylor Swift, que alcanzó los 102.

Billie Eilisch la más joven en ganar dos Oscars

Con sólo 22 años, Billie Eilish, fue la persona más joven en ser galardonada con dos premios Oscar. En marzo de 2024., junto a su hermano, Finneas O’Connell, fue reconocida por la mejor canción original, What Was I Made For? de la banda sonora de la película Barbie. En 2022, por la misma categoría, ganó con el tema No Time to Die de la película de James Bond del mismo nombre.