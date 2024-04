Billie Eilish agregó a todos sus seguidores a mejores amigos de Instagram: qué pasó

La publicación en cuestión es una imagen artística del tercer álbum de estudio de la cantante, algo que está dando mucho que hablar y ahora terminó por estar en boca de todos tras la decisión sobre las historias de la red social. Vale señalar que su cuenta tiene 111 millones de seguidores, por lo que es muy curioso que todos sean parte de la lista.

Billie Eilish mejores amigos Instagram Esto es lo que vieron los fanáticos de Billie Eilish. Capturas Instagram

Todo esto no podría haber sido posible sin la ayuda de Instagram, ya que es imposible que hayan colocado uno por uno a sus seguidores en mejores amigos. Si bien cualquier persona puede tener a quien quiera en su lista, es evidente que se trata de algo especial por parte de Billie Eilish y fue muy efectivo porque todos están hablando sobre lo ocurrido.

Cuándo se estrena el tercer álbum de Billie Eilish

Billie Eilish lanzará su tercer disco luego de mucho tiempo de espera por parte de sus fans, ya que los dos primeros se remontan a 5 y 3 años atrás: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019) y Happier Than Ever (2021),

La llegada del tercer álbum de estudio de Billie Eilish no es ningún secreto, sino que fue la propia artista quien se encargó de confirmar su llegada el pasado 21 de febrero con una publicación en Instagram. "Mi álbum está masterizado", reveló en aquel momento.

Billie Eilish nuevo álbum Billie Eilish confirmó la llegada de su tercer álbum. Captura Instagram

Si bien no ha hablado sobre fechas específicas, se espera que se estrene pronto y en las plataformas de siempre, es decir Apple Music, Spotify y YouTube. Lo curioso es que no ha compartido ningún adelanto ni nada parecido, por lo que todo lo vinculado al tercer álbum está completamente guardado por la artista.