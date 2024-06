Yanina Latorre acusó a Telefe de fraude por Gran Hermano 2023: ¿habrá disputa legal?

La mediática apuntó contra la producción del canal y aseguró que no son transparentes con las eliminaciones.

La mediática Yanina Latorre denunció que Telefe realizara fraude en el caso de que Juliana "Furia" Scaglione no sea la eliminada de Gran Hermano 2023 durante la noche del martes, asegurando que su información sobre las votaciones es verídica y que si se va Martín "Chino" Ku es porque el canal tocó los números.

Pero eso no fue lo único, sino que directamente planteó un escenario de fraude en Gran Hermano 2023: "Si lo dan vuelta y se termina yendo Martín hoy es porque las votaciones quedaron abiertas o porque lo tocan". Esto podría traerle problemas legales con el canal, ya que dijo de forma abierta que la escribana no es transparente.

Embed YANINA LATORRE: “Si las votaciones cerraron anoche debería irse furia, si lo dan vuelta y se va martín es porque las votaciones quedaron abiertas o porque lo tocan” pic.twitter.com/AxnbI7XtyJ — TRONK (@TronkOficial) June 18, 2024

Algunos minutos después, el periodista de C5N Nacho Rodríguez publicó en su cuenta de X (ex Twitter) lo siguiente: "Para los que me preguntan quién se va hoy de Gran Hermano, anoche cerraron las votaciones y la eliminada es Furia". De esta manera, corroboró la información de Latorre y el reality perderá a su participante más valiosa, siempre y cuando no suceda lo que planteó la panelista de LAM.

Para finalizar, Nacho Rodríguez agregó: "Si esta noche se va el Chino es por que metieron mano, tan simple como eso. Saben que no especulo, así que lo sabremos esta noche". Así, Telefe quedó en el ojo de la tormenta y hay mucha expectativa alrededor de la posible salida de Furia.

