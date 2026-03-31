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Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe llevan al teatro el drama romántico del filme Secreto en la montaña

Se conocieron las primeras imágenes de protagonistas de una historia de amor prohibido entre dos hombres, bajo la dirección de Adrián Suar.

Los actores se vistieron como los vaqueros con sombreros de ala ancha y botas.

Los actores se vistieron como los vaqueros con sombreros de ala ancha y botas.

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Los actores Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe aceptaron el desafió de llevar la película icónica Secreto en la montaña del cine al teatro. Los artistas dejarán su zona de confort para interpretar a los dos vaqueros que viven una historia romántica y prohibida en el interior de Estados Unidos.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini.
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La historia subirá a la tablas el 7 de mayo en el Multiteatro con la dirección de Javier Daulte, la adaptación de Marcos Carnevale y la producción de Adrián Suar.

El video muestra a los artistas en camarines, con Vicuña y Lamothe maquillándose, vestidos con camisas y con chaquetas, los dos con sombrero de cowboy. Después se trasladan al set de grabación para las primeras poses sugestivas que dan contexto a la trama de un amor, entre fardos de pasto y un ambiente rural.

Cuál es la historia de "Secreto en la montaña"

La obra Brokeback Mountain o Secreto en la montaña narra la intensa y trágica historia de amor entre Ennis del Mar y Jack Twist, dos vaqueros que se enamoran en 1963 mientras cuidan ovejas en Wyoming. A lo largo de 20 años, mantienen una relación oculta marcada por la represión, la soledad y los prejuicios sociales, casándose con mujeres y viviendo una doble vida.

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