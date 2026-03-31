Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe llevan al teatro el drama romántico del filme Secreto en la montaña

Los actores Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe aceptaron el desafió de llevar la película icónica Secreto en la montaña del cine al teatro. Los artistas dejarán su zona de confort para interpretar a los dos vaqueros que viven una historia romántica y prohibida en el interior de Estados Unidos.
La historia subirá a la tablas el 7 de mayo en el Multiteatro con la dirección de Javier Daulte, la adaptación de Marcos Carnevale y la producción de Adrián Suar.
El video muestra a los artistas en camarines, con Vicuña y Lamothe maquillándose, vestidos con camisas y con chaquetas, los dos con sombrero de cowboy. Después se trasladan al set de grabación para las primeras poses sugestivas que dan contexto a la trama de un amor, entre fardos de pasto y un ambiente rural.
Como estaba prevista, los seguidores no tardaron en reaccionar al avance de los protagonistas y la complicidad de sus miradas, con comentarios como: "Benjamín Vicuña no perdona", "Ya quiero verla" y "Ayyyy por favor!!! Son fuego los dos!!!!", con emogis de fueguito y corazones.
Cuál es la historia de "Secreto en la montaña"
La obra Brokeback Mountain o Secreto en la montaña narra la intensa y trágica historia de amor entre Ennis del Mar y Jack Twist, dos vaqueros que se enamoran en 1963 mientras cuidan ovejas en Wyoming. A lo largo de 20 años, mantienen una relación oculta marcada por la represión, la soledad y los prejuicios sociales, casándose con mujeres y viviendo una doble vida.