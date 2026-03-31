Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe llevan al teatro el drama romántico del filme Secreto en la montaña Se conocieron las primeras imágenes de protagonistas de una historia de amor prohibido entre dos hombres, bajo la dirección de Adrián Suar. + Seguir en







Los actores se vistieron como los vaqueros con sombreros de ala ancha y botas. Redes sociales

Los actores Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe aceptaron el desafió de llevar la película icónica Secreto en la montaña del cine al teatro. Los artistas dejarán su zona de confort para interpretar a los dos vaqueros que viven una historia romántica y prohibida en el interior de Estados Unidos.

La historia subirá a la tablas el 7 de mayo en el Multiteatro con la dirección de Javier Daulte, la adaptación de Marcos Carnevale y la producción de Adrián Suar.

El video muestra a los artistas en camarines, con Vicuña y Lamothe maquillándose, vestidos con camisas y con chaquetas, los dos con sombrero de cowboy. Después se trasladan al set de grabación para las primeras poses sugestivas que dan contexto a la trama de un amor, entre fardos de pasto y un ambiente rural.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Secreto en la montaña (@secretoenlamontanateatro) Como estaba prevista, los seguidores no tardaron en reaccionar al avance de los protagonistas y la complicidad de sus miradas, con comentarios como: "Benjamín Vicuña no perdona", "Ya quiero verla" y "Ayyyy por favor!!! Son fuego los dos!!!!", con emogis de fueguito y corazones.