Bella Thorne combinó una microbikini lila con un vestido del mismo color ideal para el verano

Este conjunto contó con un particular diseño que incluyeron tiras por debajo del corpiño y por sobre el abdomen. Su look lo completó con una falda de croche t con un efecto translúcido, un look que sin duda marcó tendencia. Desde el patio de su mansión, también se la pudo ver con anteojos de sol y un minibolso.

Bella Thorne microbikini Instagram

La trayectoria de Bella Thorne no se detuvo luego de su paso por Disney; siguió explorando el mundo del cine independiente y consolidando una fuerte presencia en redes sociales. Su perfil de Instagram ya cuenta con más de 25.2 millones de seguidores. Sus fans llenaron su publicación con miles de "me gusta" y comentarios, en donde elogiaron su look y su desfile.

Mery del Cerro sigue mostrando los looks del verano y ahora apostó por una microbikini blanca de un solo hombro

La modelo Mery del Cerro presentó en redes una microbikini off white con un diseño particular, anticipando las tendencias del próximo verano. Este look, que resalta por las arandelas de carey, confirma una vez más la referencia de Mery como una de las principales influencers fashionistas en el ámbito de la moda. Los looks de verano son su fuerte, y con cada publicación, la conductora impone su estilo para lo que resta de la temporada.

La elección de Mery para este outfit fue un conjunto de dos piezas con un diseño particular. Para esta producción de fotos eligió un corpiño de corte rectangular al estilo de los crop tops deportivos. Esta pieza contó con la particularidad de pasar sólo por un hombro. La bombacha, de corte colaless, complementó el conjunto, en donde resaltaron los detalles de arandelas en tonos plateado y dorado.

Mery del Cerro microbikini blanca Instagram

Para acompañar su estilismo playero, la modelo optó por un maquillaje sutil pero impactante: sombras en tonos tierra para los ojos, máscara de pestañas en negro intenso y un delicado labial en tono rosa pastel. Como resultado, su publicación en Instagram no tardó en acumular miles de "me gusta" y comentarios de sus fans, quienes elogiaron su look y la producción de fotos que viene realizando hace varios días mostrando distintos diseños de la microbikini que se encuentra promocionando.