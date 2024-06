Bautista explotó contra Furia y se desató un escándalo en Gran Hermano 2023: "Es tiranía pura"

El participante uruguayo Bautista Mascia expuso a Juliana "Furia" Scaglione por sus insistentes actos de violencia contra los Bros de Gran Hermano 2023 y reveló la estrategia del grupo para conseguir que Martín "Chino" Ku no sea eliminado.

En un primer lugar, mientras los Bros estaban en el patio conversando sobre la cena de nominados, Bautista aseguró: "Van a estar los dos bardeando, a vos. A mí no me van a decir nada. Hace un rato vino Furia y me dice 'vos mañana en la cena callado' y le dije 'yo mañana voy a hacer lo que tenga ganas'...". Con estas palabras, confirmó que Juliana sigue intentando controlar todo en Gran Hermano 2023.