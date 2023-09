Bailando 2023: Juliana Díaz de Gran Hermano reveló el problema de salud que tuvo antes del debut

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1702494350347784433&partner=&hide_thread=false La devolución arrancó durísima para Juliana Díaz y Rodrigo Gutta



“Me dijeron que me desinflé un poquito en la coreo, y lamentablemente me fisuré dos costillas, y es como que arranco con todo y después siento…como que me desinflaba al final. Antes salía explosivo, y ahora…”, expresó y luego la puntuó Polino y sacó un puntaje de 11.

Esto se lo reconoció Tinelli porque no lo dijo antes para no excusarse. “No, porque yo sé que soy capaz, y que puedo dar esto y muchísimo más. No es algo que me condiciona, pero sí siento que me cansé un poquito al final por esto”.

El Bailando 2023 podría sufrir un inesperado cambio: ¿habrá doble eliminación?

El conductor Ángel De Brito reveló que el jurado del Bailando 2023 quiere que haya doble eliminación tras la finalización de la primera gala, algo que cambiaría para siempre el certamen.

A través de Twitter, Ángel De Brito hizo de vocero de sus compañeros y reveló: "El jurado quiere doble eliminación". En el caso que se cambie el reglamento, hay varios participantes que corren peligro, ya que el público es el encargado de decidir quiénes siguen y quiénes se van.

Ángel De Brito tweet Bailando 2023 doble eliminación Twitter

De esta manera, Ángel De Brito, Carolina "Pampita" Ardohain, Moria Casán y Marcelo Polino buscan cambiar el reglamento del Bailando 2023 sin siquiera haber pasado la primera gala. Esto provocaría que el certamen termine mucho tiempo antes, ya que está planificada una salida por baile.