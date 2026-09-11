Qué dijo Axel tras la grave denuncia que recibió de parte de su exvestuarista: "Estoy..." El popular cantante rompió el silencio tras el reclamo judicial iniciado por una antigua colaboradora de su equipo de trabajo. Agregar C5N en









El cantante fue denunciado por su exvestuarista.

El cantante Axel quedó envuelto en una compleja controversia judicial luego de ser demandado por daños y perjuicios por su excolaboradora Griselda Pelozo. La vestuarista expuso en redes sociales que vivió un momento incómodo al quedar a solas con el artista y aseguró que el músico jamás le restituyó una serie de indumentarias de trabajo, situación que le habría provocado un abultado pasivo económico.

Ante la repercusión mediática del reclamo, la periodista Pilar Smith reveló en el ciclo LAM que mantuvo un diálogo directo con el intéréprete para conocer su postura sobre la acusación. Según detalló la comunicadora en la pantalla chica, el artista "está muy triste porque dice que a Griselda la conoce de adolescente", remarcando el extenso vínculo afectivo que mantenía con la denunciante antes de que se desatara el conflicto legal.

Durante el intercambio de mensajes, la panelista profundizó en los detalles del lazo personal que unía al músico con la profesional. En ese sentido, aportó que el cantante "conoció a su marido, iban juntos a sus shows, que vio crecer a su bebé, que después se separó y vivió situaciones muy difíciles, pero él la acompañó en todo momento", buscando dejar en claro el apoyo constante que le brindó frente a sus problemas personales.

Finalmente, el propio músico rompió el silencio para aclarar cómo se desencadenó el desencuentro financiero que derivó en la presentación judicial. "Trabajamos 10 meses y después surgió una diferencia económica con la persona de mi equipo que manejaba esos pagos. Ella decía que se le debía una plata y desde mi equipo me decían otra cosa. Yo estaba completamente ajeno a esa discusión", concluyó la figura de la música nacional para desligarse del manejo de los fondos.

Los detalles de la denuncia contra Axel El conflicto judicial que salpica al cantante cobró mayor envergadura al conocerse las abultadas cifras y los reclamos planteados por su excolaboradora. Según reveló el propio Axel, el proceso comenzó tiempo atrás con una intimación formal: “Hace aproximadamente un mes y medio, recibí una carta documento y vamos a una mediación. Un reclamo que inicialmente era de 2 millones y pico, fue convirtiéndose en un pedido de más de 100 millones, incorporando una supuesta situación de incomodidad conmigo, un comportamiento inapropiado”.

Frente al señalamiento por conducta indebida, el intérprete rechazó en forma drástica los dichos de Griselda Pelozo y confirmó que llevará el caso a las últimas consecuencias legales junto a su equipo patrocinante. “Eso lo niego categóricamente”, aseveró el músico para luego anticipar la estrategia de su defensa: “Estoy evaluando una contrademanda por presunta extorsión por la manera en que se vinculó este reclamo económico con esta acusación”. Por último, el artista marcó una clara distinción entre el desfasaje comercial del área de vestuario y los señalamientos sobre su conducta, asegurando que pagará el monto adeudado actualizado desde 2024. Sin embargo, ratificó su postura de no ceder ante exigencias desmedidas: “Lo que no voy a hacer es aceptar un reclamo de 100 millones asociado a una acusación que niego absolutamente. Me duele porque a esa chica la quiero”.