Así llegó Antonela Roccuzzo al estadio para alentar a la Selección argentina: un detalle llamó la atención

En la previa del debut de la Selección argentina ante Argelia por el Mundial 2026, Antonela Roccuzzo llegó al Kansas City Stadium junto a Thiago, Mateo y Ciro, los pequeños hijos de Lionel Messi y enloqueció a los fans que presenciaron su entrada.
Mientras la Scaloneta ultimaba los detalles para salir a la cancha, todas las miradas se posaron en la rosarina, que llegó al estadio junto a sus hijos para alentar a su esposo en una noche más que especial.
Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran a Antonela caminando por los pasillos del estadio acompañada por sus tres hijos con un look relajado: la camiseta de la Selección argentina y un pantalón oversize. Al igual que su mamá, los tres niños también lucieron la camiseta albiceleste y se mostraron muy entusiasmados en la previa del partido, listos para alentar desde la tribuna. Las imágenes de los niños enternecieron a los usuarios.
Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido. Durante todo el recorrido de Roccuzzo se la pudo ver junto a un hombre que caminó a la par de ella y de los niños, sin separarse ni un segundo.
Pese a la enorme exposición que implica ser la esposa del mejor futbolista del mundo, la influencer volvió a destacar por su sencillez: se tomó el tiempo de saludar a los fanáticos que se acercaron a ella y hasta accedió a sacarse fotos con varios de ellos.