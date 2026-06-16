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Así llegó Antonela Roccuzzo al estadio para alentar a la Selección argentina: un detalle llamó la atención

La esposa de Lionel Messi llegó al estadio junto a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, listos para alentar a la Scaloneta en el debut mundialista y para acompañar al 10 en su último baile.

Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo, presente en Kansas.

En la previa del debut de la Selección argentina ante Argelia por el Mundial 2026, Antonela Roccuzzo llegó al Kansas City Stadium junto a Thiago, Mateo y Ciro, los pequeños hijos de Lionel Messi y enloqueció a los fans que presenciaron su entrada.

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Mientras la Scaloneta ultimaba los detalles para salir a la cancha, todas las miradas se posaron en la rosarina, que llegó al estadio junto a sus hijos para alentar a su esposo en una noche más que especial.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran a Antonela caminando por los pasillos del estadio acompañada por sus tres hijos con un look relajado: la camiseta de la Selección argentina y un pantalón oversize. Al igual que su mamá, los tres niños también lucieron la camiseta albiceleste y se mostraron muy entusiasmados en la previa del partido, listos para alentar desde la tribuna. Las imágenes de los niños enternecieron a los usuarios.

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Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido. Durante todo el recorrido de Roccuzzo se la pudo ver junto a un hombre que caminó a la par de ella y de los niños, sin separarse ni un segundo.

Pese a la enorme exposición que implica ser la esposa del mejor futbolista del mundo, la influencer volvió a destacar por su sencillez: se tomó el tiempo de saludar a los fanáticos que se acercaron a ella y hasta accedió a sacarse fotos con varios de ellos.

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