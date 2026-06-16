La madre de Enzo Fernández aseguró que el futbolista está "bien y tranquilo", a horas del debut

Marta reconoció que los nervios "son distintos" a los de la Copa del Mundo de Qatar y el padre del futbolista reveló que le aconsejan que "disfrute" el Mundial porque "uno no sabe si en cuatro años va a poder jugar o no".

La madre de Enzo Fernández detalló que el futbolista le aseguró este martes que está "bien y tranquilo" y que sus nervios "son distintos" en esta Copa del Mundo. Mientras que Raúl , el padre del mediocampista, compartió el consejo que le dio a su hijo: " Que lo disfrute, uno no sabe si en cuatro años va a poder jugar o no ".

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" Vamos todos con fe ", aseguró Marta a El diario de C5N, en diálogo con Daniela Ballester, y precisó: "Hablé hace un ratito, antes de los partidos siempre le mando un mensajito deseándole éxitos y hablamos un ratito".

La mujer afirmó que en el Mundial de Qatar 2022 Enzo "entró muy por la ventana" e iban con la idea "solamente de acompañarlo", no pensaron "que iba a terminar como terminó". " Lo veo que está afirmado y los nervios son distintos ", señaló la madre del futbolista de 25 años.

La palabra de Raúl, el papá de Enzo Fernández: "Nuestra cábala es usar siempre la misma ropa". Mirá el vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/WUcWA0NfSn

Al ser consulta por cómo se siente ser madre de un campeón del mundo, Marta admitió tener "sentimientos encontrados". "Me siento orgullosa, es algo bárbaro, es difícil de explicar cómo se siente. Primero fui y soy la mamá de Enzo, ahora soy la mamá del futbolista y hay que aprender a serlo, no es fácil . Para mí fue difícil, lo sigo viendo como mi hijo Enzo", remarcó.

En la misma línea, su padre apuntó: "Cuando uno es futbolero lo que le está pasando a mi hijo uno siempre lo soñó, pero nunca a este nivel : que sea un jugador mundial consagrado y que todo el mundo lo conozca".

Los padres de Enzo compartieron que durante el Mundial de 2022 tenían como cábala usar siempre la misma ropa. Al ser consultados por el temor a Argelia, Raúl deslizó: "Estuve viendo todos los partidos que se jugaron y en un Mundial por algo están todos, te sorprenden".

A qué hora se juega Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026

El encuentro será a las 22 (horario argentina) y el árbitro será Szymon Marciniak. Se tratará del segundo duelo que disputen ambos equipos ya que el único antecedente es el amistoso jugado en junio de 2007 en el Camp Nou de Barcelona, España, que terminó con victoria de la Albiceleste por 4 a 3.

Cómo ver en vivo Argentina vs. Argelia por TV y streaming

El encuentro podrá ser visto por las señales de televisión abierta de Telefe, TV Pública y las señales de cable de TyC Sports y DSports. Además podrá seguirse por las plataformas de DGO, ESPN por el Plan Premium de Disney +, Paramount y Flow.

Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026: probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.