Así fue la impactante transformación de Camila Mendes, la actriz con raíces brasileñas que sorprendió en He-Man La joven de origen brasileño se preparó durante meses para interpretar a Teela en la nueva película de He-Man, con una rutina enfocada en fuerza, combate y nuevas habilidades. Agregar C5N en









Camila Mendes sorprendió con su preparación física para interpretar a la guerrera Teela en la nueva película de He-Man.

El entrenamiento estuvo diseñado por el reconocido preparador físico David Kingsbury.

La intérprete incorporó distintas disciplinas para afrontar las escenas de acción.

El personaje representa un importante desafío dentro de su carrera en Hollywood.

La producción también implicó cambios en su imagen y caracterización. Así fue la impactante transformación de Camila Mendes, la actriz con raíces brasileñas que sorprendió en He-Man. La artista atraviesa una exigente preparación física para interpretar a Teela en Los Amos del Universo, con entrenamiento de fuerza, artes marciales y combate.

La intérprete de origen brasileño se prepara para asumir uno de los desafíos más importantes de su carrera. Para convertirse en Teela, la guerrera de He-Man y los Amos del Universo, Mendes modificó su rutina y se sometió a un intenso proceso de preparación física y actoral.

El papel representa un cambio importante respecto de algunos de los trabajos que marcaron la trayectoria de la actriz. La protagonista alcanzó gran popularidad gracias a Riverdale, serie en la que interpretó a Veronica Lodge desde 2017. También protagonizó la historia Mentiras Peligrosas, estrenada en 2020, pero su llegada a una producción de estas características supone una nueva etapa profesional.

Cómo fue la impresionante transformación de Camila Mendes El entrenamiento de Camila Mendes estuvo a cargo del reconocido preparador físico David Kingsbury, quien diseñó una rutina especialmente pensada para las exigencias de una producción de acción. La intérprete incorporó ejercicios de musculación destinados principalmente a desarrollar el tren superior y los hombros. El objetivo era conseguir la fuerza y la resistencia necesarias para afrontar las escenas de combate y darle mayor presencia física a Teela. "Nunca había entrenado de esa manera antes", reconoció al referirse al nivel de exigencia que implicó esta preparación.

El programa no se limitó al trabajo con pesas. La estrella de Riverdale también realizó entrenamiento en artes marciales, combate cuerpo a cuerpo y manejo de armas, disciplinas fundamentales para construir a una guerrera creíble frente a las cámaras. Entre las actividades incluidas en su preparación se encontraban superseries de curl de bíceps con mancuernas y rutinas de altas repeticiones.