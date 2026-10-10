- El entrenamiento estuvo diseñado por el reconocido preparador físico David Kingsbury.
- La intérprete incorporó distintas disciplinas para afrontar las escenas de acción.
- El personaje representa un importante desafío dentro de su carrera en Hollywood.
- La producción también implicó cambios en su imagen y caracterización.
Así fue la impactante transformación de Camila Mendes, la actriz con raíces brasileñas que sorprendió en He-Man. La artista atraviesa una exigente preparación física para interpretar a Teela en Los Amos del Universo, con entrenamiento de fuerza, artes marciales y combate.
La intérprete de origen brasileño se prepara para asumir uno de los desafíos más importantes de su carrera. Para convertirse en Teela, la guerrera de He-Man y los Amos del Universo, Mendes modificó su rutina y se sometió a un intenso proceso de preparación física y actoral.
El papel representa un cambio importante respecto de algunos de los trabajos que marcaron la trayectoria de la actriz. La protagonista alcanzó gran popularidad gracias a Riverdale, serie en la que interpretó a Veronica Lodge desde 2017. También protagonizó la historia Mentiras Peligrosas, estrenada en 2020, pero su llegada a una producción de estas características supone una nueva etapa profesional.
Cómo fue la impresionante transformación de Camila Mendes
El entrenamiento de Camila Mendes estuvo a cargo del reconocido preparador físico David Kingsbury, quien diseñó una rutina especialmente pensada para las exigencias de una producción de acción. La intérprete incorporó ejercicios de musculación destinados principalmente a desarrollar el tren superior y los hombros. El objetivo era conseguir la fuerza y la resistencia necesarias para afrontar las escenas de combate y darle mayor presencia física a Teela. "Nunca había entrenado de esa manera antes", reconoció al referirse al nivel de exigencia que implicó esta preparación.
El programa no se limitó al trabajo con pesas. La estrella de Riverdale también realizó entrenamiento en artes marciales, combate cuerpo a cuerpo y manejo de armas, disciplinas fundamentales para construir a una guerrera creíble frente a las cámaras. Entre las actividades incluidas en su preparación se encontraban superseries de curl de bíceps con mancuernas y rutinas de altas repeticiones.
Además, antes de algunas escenas realizaba repeticiones rápidas para conseguir una mayor definición muscular y reforzar visualmente el aspecto físico del personaje. La preparación también estuvo acompañada por un cambio de imagen pensado para Teela. El vestuario y la caracterización completaron la metamorfosis de Mendes para adaptarla al universo de fantasía y acción del guion. Para ella, el desafío no estuvo solamente en interpretar a una guerrera frente a cámara.