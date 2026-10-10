10 de octubre de 2026 Inicio
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Este es el truco casero para ahuyentar cucarachas y hormigas con café usado

Los restos de la infusión pueden tener un nuevo uso en el hogar y convertirse en una alternativa sencilla para mantener alejados a determinados insectos.

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Los restos de café pueden reutilizarse para crear una barrera casera en zonas donde suelen aparecer hormigas y otros insectos.
Los restos de café pueden reutilizarse para crear una barrera casera en zonas donde suelen aparecer hormigas y otros insectos.
  • Cómo preparar correctamente los posos antes de utilizarlos.
  • Dónde colocarlos para crear una barrera dentro de la vivienda.
  • Qué compuestos del café podrían generar un efecto repelente.
  • Las precauciones que conviene tener con niños y mascotas.

Los restos de las infusiones pueden tener un nuevo uso después de preparar una taza. Una alternativa consiste en aprovecharlos para crear una barrera en sectores del hogar donde suelen aparecer insectos. Este es el truco casero para hacer ahuyentar cucarachas y hormigas con café usado.

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El método es sencillo y permite reutilizar un residuo cotidiano. La idea es colocar los posos secos en zonas estratégicas, especialmente cerca de entradas, ventanas o lugares por donde puedan ingresar pequeños animales.

El café usado debe mantenerse fuera del alcance de niños y animales domésticos. La cafeína puede ser perjudicial para perros y gatos si la ingieren en cantidades importantes. En el caso de los mosquitos, tampoco conviene confiar únicamente en los restos de café. La eliminación de agua estancada continúa siendo una de las principales medidas para evitar que se reproduzcan

Cómo preparar el café usado para utilizarlo en casa

Antes de aplicar este truco, es importante dejar secar completamente los restos de café. Para hacerlo, se pueden extender sobre un plato, una bandeja o un papel y dejarlos al aire durante aproximadamente 24 horas. Este paso ayuda a evitar la aparición de humedad, hongos y malos olores. Una vez secos, los posos pueden conservarse en un recipiente cerrado hasta el momento de utilizarlos.

Para formar una barrera, se recomienda distribuir una franja de aproximadamente dos o tres centímetros de ancho en zonas de paso. También pueden colocarse pequeñas cantidades en recipientes bajos cerca de ventanas o accesos. El café contiene distintos compuestos, entre ellos cafeína y diterpenos, que pueden resultar irritantes para determinados insectos. Además, su olor intenso puede interferir con las señales químicas que utilizan las hormigas para orientarse y encontrar alimento.

Sin embargo, su efecto no debe considerarse equivalente al de un insecticida ni garantiza que una plaga desaparezca. Los posos secos también pueden utilizarse en espacios exteriores, como balcones o patios. Algunas personas los colocan en recipientes para intentar mantener alejados a determinados insectos.

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