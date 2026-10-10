Qué fue de la vida de Laurence Tureaud, el famoso Mr. T en los 80 De la fama que lo convirtió en una figura icónica a una vida mucho más tranquila y alejada de las cámaras. Agregar C5N en









¿Qué fue de la vida del actor Laurence Tureaud? IMDb

Antes de Hollywood, pasó por el deporte, el Ejército y distintos trabajos.

Mr. T alcanzó la fama internacional con Rocky III y Brigada A.

La historia de su madre fue clave en sus decisiones y objetivos personales.

Actualmente combina su vida familiar con distintas tareas solidarias. Durante los años 80, pocas figuras tenían una apariencia tan fácil de reconocer como Mr. T. Las cadenas de oro, los aros y su particular peinado acompañaron a un personaje que pasó del cine a la televisión y terminó convertido en una figura de la cultura popular. Detrás de esa imagen estaba Laurence Tureaud, un hombre nacido en Chicago que tuvo una infancia marcada por las dificultades económicas.

Su camino hacia Hollywood no fue directo. Antes de ponerse frente a las cámaras, pasó por el deporte, el Ejército y distintos trabajos, hasta que una participación televisiva llamó la atención de Sylvester Stallone. Así llegó a Rocky III, donde interpretó a Clubber Lang, y poco después se convirtió en B.A. Baracus en Brigada A, el papel que terminó de instalarlo como una estrella internacional.

El actor saltó a la fama tras aparecer en Rocky III y Brigada A. GQ Con el paso de los años, sin embargo, Tureaud se fue alejando de la exposición permanente. En una reciente entrevista por el estreno del documental de Netflix Untold Mr T: I Pity the Fool, rechazó la idea de que su ausencia de las pantallas haya sido producto de un fracaso. Para él, el verdadero objetivo de su carrera estaba relacionado con su familia y, especialmente, con su madre.

Qué fue de la vida de Laurence Tureaud La historia personal de Mr. T está muy ligada a Willie, su madre, quien crió sola a 12 hijos después de que su marido abandonara el hogar. Tureaud contó que las dificultades que atravesó durante su infancia marcaron buena parte de sus decisiones posteriores. Por eso, durante años sostuvo que uno de sus mayores deseos era poder comprarle una casa y darle los vestidos que nunca había podido tener.

Esa mirada también aparece en los elementos que construyeron su personaje. Las cadenas que utilizaba no eran solamente parte de una estética llamativa: Tureaud explicó que les dio un significado relacionado con la historia de sus antepasados esclavizados. También vinculó sus aros con referencias religiosas. Con el tiempo, incluso decidió dejar de exhibir sus cadenas después del huracán Katrina, cuando colaboró con personas que habían perdido sus viviendas y pertenencias.