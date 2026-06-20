Así fue el look de novia de Dua Lipa: detalles brillantes y puro glamour

La cantante celebró su amor con una millonaria fiesta de tres días en Italia, semanas después de haber contraído matrimonio por civil el pasado 31 de mayo.

Dua Lipa contrajo matrimonio con el británico Callum Turner y su look nupcial se llevó las miradas de millones de fanáticos alrededor del mundo. Las fotos de la boda mostraron un vestido con detalles brillantes y cargado de glamour.

Los Bronson regresan a Lucille con un show especial y festejo de cumpleaños

La cantante mantiene una estrecha relación con sus seguidores y cada publicación en sus redes sociales genera una verdadera revolución. Por eso, las imágenes de su fiesta de casamiento no pasaron desapercibidas: su impactante vestido se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la celebración y recibió una catarata de elogios.

La artista londinense eligió un look muy sofisticado para uno de sus días más importantes: la cantante lució un vestido blanco, largo, ajustado al cuerpo y con una extensa cola, acompañado por un velo de tul XL que completó el look. El diseño incorporó delicados detalles brillantes en la zona del escote, el cuello y la espalda, aportándole un toque de glamour y convirtiéndolo en uno de los grandes protagonistas de la celebración.

La cantante lució un vestido blanco, largo, ajustado al cuerpo y con una extensa cola, acompañado por un velo de tul XL.

La millonaria celebración de Dua Lipa y Callum Turner fue en la región de Sicilia, principalmente en la histórica Villa Valguarnera, una mansión barroca del siglo XVIII ubicada cerca de Palermo. Las celebraciones se extendieron durante tres días, del 5 al 7 de junio, e incluyeron fiestas previas, la ceremonia principal y un brunch de despedida.

La cantante y el actor celebraron el amor, semanas después de haber contraído matrimonio por civil, el pasado 31 de mayo.

Según medios internacionales, el evento tuvo un costo estimado de 1,5 millones de libras esterlinas, es decir, alrededor de 1,73 millones de dólares. La boda reunió a unos 200 invitados y contó con una cena lujosa, fuegos artificiales y la presencia especial de Elton John.

Entre los invitados estuvieron figuras como Charli XCX, Donatella Versace y Troye Sivan, convirtiendo el casamiento en uno de los eventos más comentados del año.

La historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

La historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner comenzó gracias a amigos en común en Londres, aunque el flechazo llegó un año después, cuando volvieron a encontrarse en Los Ángeles. Los rumores de romance surgieron en enero de 2024 y, desde entonces, la pareja se mostró cada vez más unida en eventos y viajes.

Uno de los momentos más recordados fue su aparición conjunta en la Met Gala, donde confirmaron la relación ante los medios internacionales. A fines de 2024 se comprometieron y en junio de 2025 la cantante confirmó la noticia. Finalmente, el 31 de mayo de 2026 se casaron por civil en Londres.