IR A
IR A

Así fue el look de novia de Dua Lipa: detalles brillantes y puro glamour

La cantante celebró su amor con una millonaria fiesta de tres días en Italia, semanas después de haber contraído matrimonio por civil el pasado 31 de mayo.

Dua Lipa celebró su casamiento con el actor Callum Turner.

Dua Lipa celebró su casamiento con el actor Callum Turner.

Dua Lipa contrajo matrimonio con el británico Callum Turner y su look nupcial se llevó las miradas de millones de fanáticos alrededor del mundo. Las fotos de la boda mostraron un vestido con detalles brillantes y cargado de glamour.

Los Bronson. 
Te puede interesar:

Los Bronson regresan a Lucille con un show especial y festejo de cumpleaños

La cantante mantiene una estrecha relación con sus seguidores y cada publicación en sus redes sociales genera una verdadera revolución. Por eso, las imágenes de su fiesta de casamiento no pasaron desapercibidas: su impactante vestido se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la celebración y recibió una catarata de elogios.

La cantante lució un vestido blanco, largo, ajustado al cuerpo y con una extensa cola, acompañado por un velo de tul XL.

La cantante lució un vestido blanco, largo, ajustado al cuerpo y con una extensa cola, acompañado por un velo de tul XL.

El vestido de novia de Dua Lipa que se llevó todas las miradas

La artista londinense eligió un look muy sofisticado para uno de sus días más importantes: la cantante lució un vestido blanco, largo, ajustado al cuerpo y con una extensa cola, acompañado por un velo de tul XL que completó el look. El diseño incorporó delicados detalles brillantes en la zona del escote, el cuello y la espalda, aportándole un toque de glamour y convirtiéndolo en uno de los grandes protagonistas de la celebración.

La cantante y el actor celebraron el amor, semanas después de haber contraído matrimonio por civil, el pasado 31 de mayo.

La cantante y el actor celebraron el amor, semanas después de haber contraído matrimonio por civil, el pasado 31 de mayo.

La boda de Dua Lipa: una fiesta millonaria con invitados de lujo

La millonaria celebración de Dua Lipa y Callum Turner fue en la región de Sicilia, principalmente en la histórica Villa Valguarnera, una mansión barroca del siglo XVIII ubicada cerca de Palermo. Las celebraciones se extendieron durante tres días, del 5 al 7 de junio, e incluyeron fiestas previas, la ceremonia principal y un brunch de despedida.

Según medios internacionales, el evento tuvo un costo estimado de 1,5 millones de libras esterlinas, es decir, alrededor de 1,73 millones de dólares. La boda reunió a unos 200 invitados y contó con una cena lujosa, fuegos artificiales y la presencia especial de Elton John.

Entre los invitados estuvieron figuras como Charli XCX, Donatella Versace y Troye Sivan, convirtiendo el casamiento en uno de los eventos más comentados del año.

La historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

La historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner comenzó gracias a amigos en común en Londres, aunque el flechazo llegó un año después, cuando volvieron a encontrarse en Los Ángeles. Los rumores de romance surgieron en enero de 2024 y, desde entonces, la pareja se mostró cada vez más unida en eventos y viajes.

Uno de los momentos más recordados fue su aparición conjunta en la Met Gala, donde confirmaron la relación ante los medios internacionales. A fines de 2024 se comprometieron y en junio de 2025 la cantante confirmó la noticia. Finalmente, el 31 de mayo de 2026 se casaron por civil en Londres.

La pareja se conoció por amigos en común y se comprometieron a fines de 2024

La pareja se conoció por amigos en común y se comprometieron a fines de 2024

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Inminente abandono en Gran Hermano.

Inminente salida en Gran Hermano: la producción se habría cansado de una participante

Nicole habló sobre Manu y Juana.

Nicole Neumann reaccionó a los rumores de seducción entre Juana Viale y Manu Urcera: ¿qué dijo?

En la quinta entrega, Woody, Jessie y Buzz deben enfrentarse a un nuevo rival: las pantallas que hoy dominan la atención de los más chicos

Llega Toy Story 5: ¿todavía hay historias nuevas por contar o es otro viaje a la nostalgia?

El productor de Gran Hermano hizo una denuncia formal por las amenazas de muerte.

Amenazas a Gastón Trezeguet por Gran Hermano: la Policía le dio un botón antipánico

El Trece evalúa levantar los éxitos del canal.

Inesperada decisión: El Trece levantará dos de sus programas más exitosos

El dirigente peronista mantenía una estrecha relación con el mítico artista.

El recuerdo de Máximo Kirchner sobre el Indio Solari: "Estuvo cuando muchos se borraban"

últimas noticias

El entrenador de la U de Chile se comenzó a descompensar en plena conferencia de prensa.

Gago fue operado tras sufrir un infarto: qué dice el parte médico

Hace 38 minutos
Dua Lipa celebró su casamiento con el actor Callum Turner.

Así fue el look de novia de Dua Lipa: detalles brillantes y puro glamour

Hace 1 hora
Wanda busca pretendiente para su hermana menor.

Wanda Nara reveló qué tipo de hombre quiere para Zaira: "Un turro de barrio"

Hace 1 hora
La cantante colombiana en el centro de la escena tras aparecer junto a un famoso actor.

¿Shakira y un actor mexicano? Cuáles son los rumores que alimentan a la posible pareja

Hace 1 hora
Modificaciones en la VTV.

Así es la nueva forma para hacer la VTV: ¿qué sucede con los precios?

Hace 1 hora