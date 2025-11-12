Un estudiante fue acusado de abusar a dos niñas de seis años en la Escuela Provincial 21 del barrio Jorge Newbery. Los padres comenzaron una protesta frente al establecimiento que generó un enfrentamiento con la Policía y que terminó con el incendio de la casa del presunto abusador.

En Mar del Plata denunciaron a un nene de 10 años por abusar a dos niñas de seis años en la Escuela Provincial 21 del barrio Jorge Newbery y le incendiaron la casa. Los padres denunciaron la situación en la institución, lo que generó protestas y la intervención de la Policía local.

Crimen en la calle Corrientes: quién es el hombre que atacó y mató a la turista brasileña

Todo comenzó con la madre de una de las niñas se acercó a la Escuela N.º 21, ubicada en la calle Bolívar 9005, en el barrio Jorge Newbery, frente a la Comisaría 12ª, para pedir explicaciones. Durante el horario de salida de los alumnos, lo que generó que varios padres se unan al pedido de la familia y comenzó una protesta en las puertas del establecimiento.

Algunos de ellos cortaron el tránsito en la Colón y calle 212, mientras que otros se dirigieron a la casa del joven acusado, la cual vandalizaron y prendieron fuego. En el lugar se estableció un operativo de Prefectura Naval Argentina para dispersar a los manifestantes.

#MDQ Tensión por dos presuntos casos de abuso sexual en la Escuela Provincial 21 del barrio Jorge Newbery. Primero la comunidad educativa reclamó respuestas con una protesta frente al establecimiento y después un grupo de vecinos prendió fuego la casa donde vivía el presunto… pic.twitter.com/JiD8lEl5ea

Según lo que detalló el medio La Capital de Mar del Plata " el menor habría manoseado por encima de las prendas de vestir la zona genital de las niñas, luego de tomarlas por la fuerza a las dos compañeras en el recreo" .

Por otra parte, algunos de los familiares hablaron con La Nación sobre la primera versión que circuló entre los padres y que derivó a la denuncia. Según contaron, el nene de 10 años le tocó las partes íntimas a dos niñas de seis años cuando se encontraban fuera del aula.

"Nos dijeron que el nene no va a volver, que va a seguir estudiando, pero con módulos en su casa", explicó la abuela de una de las niñas.

Mar del Plata: docentes anuncian un paro de 24 horas y no hay clases este miércoles

Docentes de escuelas bajo jurisdicción provincial y municipal de Mar del Plata anunciaron un paro por 24 horas con movilización luego de que trascendiera que un niño de 10 años del barrio Jorge Newbery fue acusado de abusar a dos alumnas y, como reacción, varios padres vandalizaron y prendieron fuego la vivienda de la familia del menor. Así, las clases de este miércoles quedan suspendidas.

La conducción del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) en el partido de General Pueyrredón y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) convocaron a una movilización a las 10 en Luro y 14 de Julio bajo la consigna "¡No a la violencia en las escuelas!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RADIOBRISAS/status/1988366323672404173&partner=&hide_thread=false #Abuso #AbusoSexual #MarDelPlata



Un grupo de vecinos prendió fuego la vivienda del presunto abusador de la Escuela Provincial Nº21, que sería un estudiante de la misma institución.



En el lugar, ubicado en el barrio Caribe, trabajaron agentes de la Policía y Bomberos.



Video… pic.twitter.com/TCrbfDC650 — Radio Brisas (@RADIOBRISAS) November 11, 2025

Este martes, lo sucedido llegó a oídos de la madre de una de las niñas presuntamente abusada, y la noticia corrió como reguero de pólvera. Antes de que las autoridades escolares pudieran actuar, la reacción de las familias de la comunidad educativa fue incontenible y decenas de padres fueron hasta la Escuela N° 21, ubicada frente a la comisaría decimosegunda, a pedir explicaciones.

Esto llevó a que varios efectivos se apostaran frente al establecimiento para evitar desmanes y proteger la seguridad de los alumnos. Sin embargo, no pudieron evitar que otro grupo fuera hasta la casa de la familia del niño y la prendiera fuego.