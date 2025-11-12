12 de noviembre de 2025 Inicio
Mar del Plata: docentes anuncian un paro de 24 horas y no hay clases este miércoles

La medida de fuerza se decidió luego de que trascendiera que un niño de 10 años del barrio Jorge Newbery fue acusado de abusar a dos alumnas y, como reacción, varios padres vandalizaron y prendieron fuego la vivienda de la familia del menor.

La Policía se apostó frente a la Escuela N° 21 de Mar del Plata para proteger a los alumnos ante el enojo de los padres por el presunto abuso ocurrido.

Se realizó un gran despliegue policial para evitar enfrentamientos. 
La conducción del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) en el partido de General Pueyrredón y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) convocaron a una movilización a las 10 en Luro y 14 de Julio bajo la consigna "¡No a la violencia en las escuelas!".

Este martes, lo sucedido llegó a oídos de la madre de una de las niñas presuntamente abusada, y la noticia corrió como reguero de pólvera. Antes de que las autoridades escolares pudieran actuar, la reacción de las familias de la comunidad educativa fue incontenible y decenas de padres fueron hasta la Escuela N° 21, ubicada frente a la comisaría decimosegunda, a pedir explicaciones.

Esto llevó a que varios efectivos se apostaran frente al establecimiento para evitar desmanes y proteger la seguridad de los alumnos. Sin embargo, no pudieron evitar que otro grupo fuera hasta la casa de la familia del niño y la prendiera fuego.

Según lo que detalló el medio La Capital, "el menor habría manoseado por encima de las prendas de vestir la zona genital de las niñas, luego de tomarlas por la fuerza a las dos compañeras en el recreo".

Por otra parte, algunos de los familiares hablaron con La Nación sobre la primera versión que circuló entre los padres y que derivó a la denuncia. Según contaron, el nene de 10 años le tocó las partes íntimas a dos niñas de seis años cuando se encontraban fuera del aula.

"Nos dijeron que el nene no va a volver, que va a seguir estudiando, pero con módulos en su casa", explicó la abuela de una de las niñas.

