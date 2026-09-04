El grito del exterior que cambió los ánimos en la casa de Gran Hermano en el tramo final de la competencia La tensión del aislamiento dio un giro inesperado tras una manifestación de apoyo dirigida a una de las jugadoras candidatas. Agregar C5N en









Un grito desde el afuera llegó en las últimas horas.

A tan solo dos semanas de la esperada definición de Gran Hermano, la tensión se apoderó de las participantes tras una intensa jornada afectiva dentro de la casa más famosa del país. Luego de atravesar la dinámica del DAR, donde pudo reencontrarse con su hija, su sobrino, su mamá y su hermana, Sol Abraham sufrió una importante sobrecarga de emociones al punto de confesar abiertamente que “no daba más”, generando enorme preocupación entre sus seguidores de la televisión argentina.

Ante el temor de que la jugadora decida abandonar la carrera por el premio mayor a pasos del desenlace, su grupo de fanáticos decidió manifestarse en las afueras de los estudios para inyectarle ánimo desde el exterior. “Sol disfrutá. Las Solangistas te protegen”, fue la consigna que resonó con claridad en el jardín del predio, convirtiéndose en un verdadero impulso anímico para la participante en esta instancia decisiva del certamen.

Nuevo grito



"SOL DISFRUTÁ, LOS SOLANGISTAS TE PROTEGEN"#GranHermano pic.twitter.com/CM8guR90E6 — Anima (@Rofex360) September 4, 2026 Las imágenes de la secuencia no salieron en la emisión en directo pero se viralizaron de inmediato en las redes sociales por el impacto causado entre el público. En estricto cumplimiento del protocolo establecido por la producción, la concursante abandonó de inmediato el sector al aire libre para dirigirse hacia el interior de la vivienda, donde lanzó un beso directo a la cámara en claro gesto de complicidad con la audiencia que sostiene su continuidad.

El estratégico rol que adoptó la jugadora le otorgó un enorme protagonismo, aunque la etiqueta de villana del ciclo empezó a pasarle factura en el aspecto emocional durante las últimas semanas. Con vistas a la gala de eliminación del próximo lunes, donde el público decidirá con voto positivo qué participante abandona la casa, la jugadora se consolida como una seria candidata a pelear el primer puesto en Telefe.

La baja que sufrió Gran Hermano antes del final En las instancias decisivas de Gran Hermano, la pantalla de Telefe sufrirá la ausencia de una de sus figuras. A través de sus plataformas digitales, Gastón Trezeguet confirmó que no formará parte del panel de analistas durante el tramo final del ciclo. De esta manera, el reconocido especialista se ausentará en las transmisiones televisivas durante los últimos catorce días de competencia, disipando cualquier versión sobre supuestas discusiones internas con la producción del programa.

Frente a los trascendidos que vinculaban su salida a conflictos con sus colegas de trabajo, el panelista salió a desmentir las especulaciones y detalló la verdadera razón de su partida. “Antes de saber que el programa iba a durar más tiempo organice mis vacaciones pensando que terminaba en la fecha estipulada. Me pierdo las dos últimas semanas. Que gane la mejor”, explicó el exparticipante, dejando en claro que el motivo obedece a un viaje previamente programado en la televisión argentina. La modificación en el cronograma original del certamen se produjo tras el éxito de audiencia, que postergó la velada consagratoria inicialmente prevista para agosto hasta el próximo lunes 14 de septiembre. Mientras el conductor Santiago del Moro ultima los detalles para la última cena de nominadas y la gala de eliminación del lunes, la competencia ingresa en su semana definitiva para definir a la gran vencedora del reality sin la presencia del histórico analista en el estudio.