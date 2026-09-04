Se supo si Mariela Prieto y el Turco García están juntos en medio de rumores de infidelidad y separación Tras abandonar la casa más famosa del país, la mediática rompió el silencio sobre el vínculo con el exfutbolista. Agregar C5N en









La reciente eliminada de Gran Hermano habló sobre su relación.

Apenas un día después de su salida de Gran Hermano Generación Dorada, la reciente eliminada Mariela Prieto rompió el silencio para aclarar su situación sentimental con su esposo, Claudio “Turco” García. La participación de la participante en la casa más famosa del país había generado una fuerte tormenta mediática, acrecentada por el malestar público del exfutbolista ante un baile sensual que realizó la mujer durante el certamen y su posterior ausencia en la falsa boda celebrada dentro del reality de Telefe.

Durante su visita al piso de El Debate de Gran Hermano, la exparticipante enfrentó el cuestionario del conductor Santiago del Moro, quien indagó sin rodeos sobre su estado emocional y el vínculo con el ídolo deportivo. “¿Cómo estoy? Mejor me perjudica. Estoy súper”, expresó la mediática con optimismo ante las cámaras, dejando entrever que el impacto del aislamiento no afectó su ánimo a pesar de las versiones sobre una supuesta ruptura definitiva con el exjugador de la Selección Argentina.

Frente a la insistencia del presentador televisivo sobre si continuaba con el compromiso matrimonial tras los cortocircuitos expuestos, Prieto respondió de manera tajante para despejar las dudas del público: “Claro que sí, claro que estoy casada”. La confirmación sirvió para desestimar las especulaciones sobre un quiebre en la pareja, que habían tomado fuerza tras las declaraciones vertidas por el exfutbolista mientras su esposa permanecía encerrada en la casa.

Finalmente, la exparticipante brindó detalles del esperado reencuentro que mantuvieron al abandonar los estudios del canal. “Sí, me estaba esperando en el hotel. Tuvimos una charla, poquito porque tenía que respetar el aislamiento. Tranquilos”, relató la mediática sobre el contacto con el Turco García, dando a entender que iniciaron una instancia de diálogo en la televisión argentina para recomponer la relación tras su paso por el programa.

Mariela Prieto fue eliminada de Gran Hermano Gran Hermano Generación Dorada atraviesa sus momentos decisivos y la competencia se vuelve cada vez más estrecha. Durante la gala de eliminación de este miércoles, Mariela Prieto debió abandonar la casa más famosa del país tras perder en la votación del público frente a Luana Fernández, convirtiéndose en la última jugadora en quedar fuera de carrera a pasos de la gran final.

La resolución de la noche estuvo cargada de tensión dentro del estudio. A lo largo del programa, el conductor Santiago del Moro fue revelando de forma aleatoria quiénes quedaban salvadas por el voto de la gente, hasta llegar al mano a mano definitivo. Finalmente, los espectadores volcaron su apoyo hacia Luana, dejando sin chances de continuar a la esposa del Turco García en esta edición especial. Redes sociales Con esta determinante salida, Fernández se transformó en la quinta finalista que peleará por el premio mayor del ciclo televisivo. De esta manera, el grupo de jugadoras que continúa en carrera quedó conformado por Charlotte Caniggia, Yanina Zilli, Yisela “Yipio” Pintos, Luana Fernández y Sol Abraham, quienes disputarán las instancias consagratorias del certamen que atrapa a la televisión argentina. El desenlace se dio apenas dos días después de la partida de la chilena Jennifer “Pincoya” Galvarini, lo que aceleró el ritmo de la competencia y achicó notablemente el margen de error para las participantes. La recta final del programa ingresó así en una etapa crucial donde las estrategias de juego terminan y el destino de cada figura queda exclusivamente en manos de la audiencia.