Este pueblo europeo tiene menos de 400 habitantes y ofrece empleo con alojamiento: dónde se encuentra La propuesta combina una oportunidad de trabajo con la posibilidad de instalarse en un entorno tranquilo, rodeado de naturaleza y alejado del ritmo de las grandes ciudades. Por Agregar C5N en









Este pueblo europeo tiene menos de 400 habitantes y ofrece empleo con alojamiento. Turisme Priorat

Un municipio español ofrece alojamiento gratuito a cambio de gestionar un bar local.

La propuesta incluye beneficios económicos y un contrato con posibilidad de renovación.

La localidad se destaca por sus paisajes montañosos, viñedos y atractivos naturales.

El municipio busca recuperar un espacio de encuentro que lleva años cerrado. En distintas zonas rurales de Europa, la falta de habitantes lleva a los municipios a buscar alternativas para atraer nuevos vecinos y evitar que sus localidades pierdan actividad. En ese contexto, un pequeño pueblo de España lanzó una propuesta que combina una oportunidad laboral con la posibilidad de instalarse en una vivienda sin pagar alquiler. La iniciativa está dirigida a quienes estén interesados en gestionar un negocio local y comenzar una nueva etapa lejos de las grandes ciudades.

Se trata de Ulldemolins, una localidad de apenas 390 habitantes que ofrece alojamiento gratuito a cambio de hacerse cargo del bar ubicado en su centro cívico. La propuesta incluye un departamento municipal de 100 metros cuadrados, con cuatro habitaciones, que fue renovado para recibir a sus futuros ocupantes. La propiedad había funcionado anteriormente como vivienda del médico del pueblo.

Así es Ulldemolins, el pueblo español que tiene menos de 400 habitantes y ofrece empleo con alojamiento. Turisme Priorat El inmueble, cuyo valor ronda los 60.000 euros, fue acondicionado por el Ayuntamiento para facilitar la llegada de nuevos residentes. Además de contar con un lugar donde vivir sin pagar alquiler, la persona seleccionada tendrá la posibilidad de gestionar la cafetería y desarrollar una actividad comercial en el pueblo. La iniciativa busca resolver dos necesidades al mismo tiempo: conseguir trabajadores y recuperar espacios de encuentro para los vecinos.

Así es el pueblo español que ofrece empleo y alojamiento La propuesta del Ayuntamiento establece que la persona seleccionada deberá hacerse cargo de la cafetería del centro cívico y ofrecer un servicio que incluya desayunos, comidas y cenas, además de café y otras bebidas. El alquiler del negocio tiene un costo de 250 euros mensuales, pero estará bonificado en un 100% durante los primeros 12 meses. La concesión tendrá una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de extenderla por uno más. También se espera que el establecimiento funcione durante todo el año, con horarios y condiciones de atención acordados con el municipio.

Ubicado a unos 650 metros sobre el nivel del mar, Ulldemolins se caracteriza por sus paisajes montañosos, sus viñedos y la tranquilidad de su entorno rural. Forma parte de la comarca del Priorat y está rodeado por la Sierra de la Llena y el macizo de Montsant, cerca del parque natural. A pesar de tener menos de 400 habitantes, cuenta con escuela rural, consultorio médico, biblioteca, comercios, restaurantes y un camping. Además, uno de sus principales atractivos turísticos es la Vall del Silenci, un valle conocido por sus paisajes naturales y su aislamiento.

Así es Ulldemolins, el pueblo español que tiene menos de 400 habitantes y ofrece empleo con alojamiento. Komoot Sin embargo, esa tranquilidad también tiene algunas desventajas para quienes buscan instalarse allí. Ulldemolins se encuentra a casi una hora en auto de ciudades como Reus, Tarragona y Lleida, por caminos con numerosas curvas. La distancia y las dificultades para atraer nuevos residentes forman parte del problema de despoblamiento que atraviesan muchas localidades rurales españolas. En este caso, el Ayuntamiento busca recuperar un bar que lleva alrededor de diez años cerrado y que históricamente funcionó como uno de los principales puntos de reunión de la comunidad.