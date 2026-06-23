Aseguran que una famosa actriz de 35 años habría muerto por la mordedura de un mono Su familia pidió investigar si un incidente ocurrido durante un viaje pudo estar relacionado con el trágico desenlace. Agregar C5N en









Se investiga el motivo de muerte de la famosa actriz. imagen creada con IA

La muerte de la reconocida actriz turca Ece rtem, de 35 años, generó conmoción en el mundo del entretenimiento luego de que surgiera una nueva hipótesis sobre las circunstancias de su fallecimiento. La artista murió en Estambul, pero la investigación tomó un giro inesperado después de que su familia pidiera analizar si una supuesta mordedura de mono sufrida durante un viaje a Tailandia pudo haber tenido alguna relación con el desenlace fatal.

De acuerdo con la información difundida por medios turcos, en un primer momento la causa preliminar apuntó a un infarto repentino. Sin embargo, los familiares de la actriz solicitaron que la autopsia también considere un posible cuadro derivado de la herida provocada por un animal, debido a que habrían detectado tres marcas en su brazo izquierdo compatibles con una mordedura.

El abogado de la familia, Uur Gökkoyun, explicó que se presentó una solicitud ante la fiscalía encargada de la investigación judicial para que los especialistas revisen esa posibilidad dentro de las pericias médicas. Según el planteo, una mordedura de mono podría generar infecciones graves e incluso complicaciones como sepsis, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de que ese episodio haya provocado la muerte —que data del lunes 15 de junio de 2026— de la actriz.

La investigación continúa abierta mientras los familiares esperan los resultados definitivos de los estudios forenses. Las autoridades buscan determinar si la tragedia fue consecuencia de un problema cardíaco inesperado o si existió algún otro factor médico relacionado con los días previos, cuando la actriz habría comenzado a presentar dolor abdominal, debilidad y malestar general tras regresar de un viaje internacional.

Ece Irtem había completado su formación en la Universidad de Yaar antes de su actuación en Sadri Alk Kültür Merkezi. Quién era Ece Irtem, la actriz que murió Ece Irtem fue una actriz turca reconocida por su participación en exitosas producciones de televisión y por construir una carrera destacada dentro de la industria audiovisual de Turquía. La intérprete nació en 1991 y se formó en el prestigioso Centro Cultural Sadri Alk de Estambul, una institución vinculada a la preparación de artistas del teatro, cine y televisión.