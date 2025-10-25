25 de octubre de 2025 Inicio
Cómo podés elegir los mejores cortes para hacer un asado y no gastar de más

Un carnicero influencer comparte los secretos para que la elección del corte sea la ideal sin gastar de más.

Por
 Sus videos virales muestran desde cómo identificar una buena tira de asado hasta qué errores evitar al pedir carne.

Freepik
  • El carnicero e influencer Marito Laurens comparte consejos prácticos para comprar carne de calidad sin pagar de más.
  • Explica cómo evitar engaños comunes en las carnicerías y detectar cortes mal presentados o en mal estado.
  • Propone alternativas económicas para preparar un buen asado, destacando qué partes del animal rinden mejor.
  • Busca profesionalizar el oficio con una futura escuela de carnicería que forme nuevos especialistas.
Este carbón listo para usar solo se consigue en algunos locales especializados y tiendas online de Brasil. Sin embargo, la tendencia ya generó furor y empieza a despertar curiosidad en otros países de la región.
Marito Laurens se volvió una figura reconocida en redes sociales por sus videos sobre cómo elegir la mejor carne sin dejarse engañar. Con casi un millón de seguidores en Instagram, genera contenido con humor, conocimiento técnico y una mirada crítica hacia las malas prácticas del rubro. Su objetivo es enseñar al consumidor a reconocer la calidad y pagar un precio justo.

Hijo de carnicero, creció entre mostradores y cuchillos, aprendiendo el oficio desde joven. Con los años, su forma directa de hablar y su compromiso con el cliente lo convirtieron en una referencia para quienes buscan mejorar la experiencia de compra en la carnicería. Sus videos virales, grabados desde su local en El Palomar, muestran desde cómo identificar una buena tira de asado hasta qué errores evitar al pedir carne.

Más allá de su fama como influencer, Laurens insiste en mantener la esencia del oficio y en recuperar la confianza entre carniceros y consumidores. Con esa misión, ahora planea abrir una escuela de carnicería para transmitir su conocimiento y formar a nuevos profesionales.

Marito

De qué forma podés elegir los mejores cortes para el asado

Según Marito, el primer paso para no pagar de más es dejar de pedir “un asado para cuatro personas”. Esa frase, asegura, abre la puerta a que te vendan cualquier cosa. En cambio, recomienda conocer los cortes que más rinden y ofrecen sabor sin encarecer la compra.

Entre sus sugerencias, destacan cuatro opciones:

  • Tirita de asado del medio: asegura que es el corte más equilibrado entre carne y grasa, ideal para lograr una cocción pareja y jugosa.
  • Puntita de vacío: rinde más carne y ofrece excelente textura al asador.
  • Chorizos bombón: perfectos para sumar a la picada previa y rendir sin aumentar demasiado el costo.
  • Centro de entraña o colita de cuadril: cortes sabrosos, tiernos y con una relación precio-calidad inmejorable.

El carnicero también aconseja prestar atención al color, el olor y la humedad del producto: “Si la carne picada tiene agua o bordes muy rojos, desconfiá. Lo mejor es que la piquen en el momento, frente a vos”. Además, alerta sobre prácticas deshonestas como el uso de vinagre o agua oxigenada para disimular el mal estado de la carne, algo que —asegura— sigue ocurriendo en algunos locales.

Con su estilo frontal, deja consejos técnicos con frases memorables: “El lomo es para insulsos, el centro de la entraña es lo que vale”. Más allá del humor, su mensaje busca educar al consumidor y dignificar el trabajo de quienes ejercen el oficio con profesionalismo.

Laurens también sueña con formalizar su experiencia en una escuela de carnicería que enseñe desde el manejo de cuchillos hasta la selección de cortes y atención al público. “Quiero que en tres o cuatro meses la gente salga sabiendo trabajar de esto”, afirma, convencido de que el conocimiento es la mejor herramienta para cuidar tanto al cliente como al oficio.

