Comenzó la campaña contra el cáncer de mama en C5N

Por tercer año consecutivo, en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Grupo Indalo y Fundación Mandinga Tatoo se unen para ofrecer tatuajes solidarios y gratuitos a mujeres que atravesaron la enfermedad. Desde las 9 hasta las 13, se podrán acercar al canal para obtener un turno para realizarse una mamografía gratuita, así como también, tatuarse la insignia representativa del lazo rosa.
"Seguimos acá adelante en esta acción, en esta cruzada solidaria de la lucha contra el cáncer de mama, con dos actores solidarios magníficos: el Centro de Diagnóstico de Imagen CD Group, que va a estar dando turnos gratuitos para mamografías para aquellas personas que no cuentan con seguro médico y se les dificulta sacar un turno", informó desde el canal el periodista Justo Lamas.
A partir de las 9, varias personas comenzaron a llegar a Olleros 3551, Lamás habló con algunas de ellas, quienes le contaron que vinieron a realizarse un tatuaje porque tuvo "cáncer de mama y ya estoy terminando la lucha". "Celebro esta campaña, la salud es uno de nuestros derechos. Me parece buenísimo concientizar y que las mujeres, y también los hombres, se hagan los controles necesarios", sentenciaron.
Además, los tatuadores de Mandinga Tatoo tatuarán en forma gratuita la insignia representativa, el lazo rosa, símbolo de la lucha contra la enfermedad y, sobre todo, la esperanza. Al mismo tiempo, aquellas mujeres que superaron la enfermedad podrán inscribirse en persona para realizarse la reconstrucción de la areola mamaria.
"La areola mamaria es la última etapa en el proceso de recuperación que atraviesa la mujer cuando contrae un cáncer de mama. Primero vienen las cirugías, después mediante una prótesis recuperan la forma, pero nunca recuperan la areola, lo que es el pezón de la mujer. Así que hace ya unos 15 años empezamos a hacerlo con un tatuaje permanente, y ya llevamos cerca de 4500 mujeres", contó Diego uno de los creadores de Mandiga Tatoo.