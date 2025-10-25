Comenzó la campaña contra el cáncer de mama en C5N Desde las 9 hasta las 13, se podrán acercar al canal para obtener un turno gratuito para realizar una mamografía. Además, la Fundación Mandinga Tattoo también realizarán tatuajes de la insignia representativa del lazo rosa. Por







Hasta las 13 en Olleros 3551.

Por tercer año consecutivo, en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Grupo Indalo y Fundación Mandinga Tatoo se unen para ofrecer tatuajes solidarios y gratuitos a mujeres que atravesaron la enfermedad. Desde las 9 hasta las 13, se podrán acercar al canal para obtener un turno para realizarse una mamografía gratuita, así como también, tatuarse la insignia representativa del lazo rosa.

"Seguimos acá adelante en esta acción, en esta cruzada solidaria de la lucha contra el cáncer de mama, con dos actores solidarios magníficos: el Centro de Diagnóstico de Imagen CD Group, que va a estar dando turnos gratuitos para mamografías para aquellas personas que no cuentan con seguro médico y se les dificulta sacar un turno", informó desde el canal el periodista Justo Lamas.

A partir de las 9, varias personas comenzaron a llegar a Olleros 3551, Lamás habló con algunas de ellas, quienes le contaron que vinieron a realizarse un tatuaje porque tuvo "cáncer de mama y ya estoy terminando la lucha". "Celebro esta campaña, la salud es uno de nuestros derechos. Me parece buenísimo concientizar y que las mujeres, y también los hombres, se hagan los controles necesarios", sentenciaron.

Además, los tatuadores de Mandinga Tatoo tatuarán en forma gratuita la insignia representativa, el lazo rosa, símbolo de la lucha contra la enfermedad y, sobre todo, la esperanza. Al mismo tiempo, aquellas mujeres que superaron la enfermedad podrán inscribirse en persona para realizarse la reconstrucción de la areola mamaria.