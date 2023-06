Ariana Grande vendría a Argentina en 2024: todos los detalles

Todo surgió a través de la usuaria @ toulusegay , especializada en información sobre la cantante. Con una publicación en Twitter, escribió: " Un informante de All Access ha confirmado que el equipo de Ariana Grande reservó el estadio de River Plate para junio de 2024 ", por lo que sería la misma plataforma que para Taylor Swift y Tan Biónica .

Pero esa no fue la única data que brindó, sino que continuó: "Ariana estaría planeando el lanzamiento de su álbum. Se espera que comience a principios de 2024, luego la gira después del álbum, al igual que thank u, next y Sweetener World Tour". Todo esto provocó mucha ilusión en los fanáticos de la cantante, quienes quedaron expectantes de más novedades.

Ariana Grande Argentina 2024 tweet La publicación que ilusiona a los fans de Ariana Grande. Twitter

Con la última frase hizo mención a la tercera gira musical de Ariana Grande, la cual comenzó una vez estrenado su nuevo álbum llamado thank u, next. Por eso, se especula con que en 2024 ocurra lo mismo y vaya de la mano con un world tour, el cual tendría a Argentina entre sus destinos elegidos.