Taylor Swift agotó las entradas de sus shows en Argentina en tiempo récord

All Access confirmó que se agotaron las entradas para ver a Taylor Swift en Argentina y no anunció ninguna fecha nueva para ver a la cantante en River Plate .

Al ingresar a la fila virtual que se habilitó a las 10 de la mañana, aparece la siguiente información: " La fila ya no está activa . 9, 10 y 11 de noviembre, entradas agotadas ". De esta manera, el sitio web encargado de la venta de los tickets confirmó que Taylor Swift visitará el país con tres estadios de River Plate repletos .

Taylor Swift entradas agotadas Así lo confirmó el portal encargado de la venta de entradas. Captura All Access

Luego, la empresa DF Entertainment, encargada de traer a Taylor Swift a Argentina, compartió su nuevo póster actualizado de The Eras Tour versión argentina y con la frase "agotados". Todo esto genera una pequeña esperanza en todos los que no consiguieron sus tickets para ir a ver a la cantante, ya que en All Access sigue diciendo "fechas adicionales serán anunciadas próximamente".

Taylor Swift entradas agotadas póster El flamante póster de Taylor Swift con entradas agotadas. DF Entertainment

Luego de que más de 3 millones de fans de Taylor Swift ingresaran a la fila virtual de All Access, marcaron un récord sin precedentes y esto podría motivar a todas las partes interesadas a agregar una o más fechas para la presentación de la cantante en Argentina. Por eso, deberán estar muy atentos a las redes sociales y al sitio web de la norteamericana, donde ella misma se mostró sorprendida con la velocidad que se vendieron los tickets.