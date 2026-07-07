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Apasionante definición: quién fue eliminado de Gran Hermano este lunes 6 de julio

Se confirmó una nueva salida de la competencia, con un 60% de los votos en contra de un participante.

Quedan 18 participantes en la casa más famosa del país.

Quedan 18 participantes en la casa más famosa del país.

captura de Telefe

Gran Hermano Generación Dorada vivió este lunes una nueva gala de eliminación que terminó con la salida de Leandro Nigro de la casa más famosa del país. El resultado se definió en un duelo mano a mano con Luana Fernández que se extendió hasta el último minuto de la transmisión conducida por Santiago del Moro.

Nigro fue eliminado de Gran Hermano.
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El público votó de forma negativa y el veredicto fue contundente, ya que Nigro acumuló el 60,1% de los sufragios en su contra, mientras que Fernández logró quedarse al obtener el 39,9% restante. De esa manera, el joven oriundo de Zárate cerró su paso por el programa luego de 48 días dentro de la casa.

Su salida llegó una semana después de la eliminación de Nenu López y reduce a 18 el número de participantes que siguen en competencia. Nigro integraba la denominada "placa planta", una nominación que agrupó a los jugadores con menor protagonismo reciente en la convivencia: Cola, Hanssen, JC, Luana, Majluf, Mariela y el propio Nigro.

Quién fue eliminado de Gran Hermano

Al ser anunciado como el elegido para abandonar la casa, Leandro Nigro se despidió de sus compañeros sin pronunciar un discurso final, manteniendo la calma y el buen humor en sus últimos instantes frente a las cámaras. La forma en que se produjo su retiro llamó la atención, ya que un hombre disfrazado de arbusto ingresó para trasladarlo hacia la puerta roja en una escena que generó reacciones en las redes.

Sin embargo, el momento que más repercusión tuvo fue la decisión de la producción de no despedirlo. La voz del programa, que habitualmente acompaña la salida de cada participante con un saludo, se incinó esta vez por el silencio absoluto. La omisión generó una catarata de comentarios irónicos en redes sociales: "Que Nigro se vaya a su casa, pero Gran Hermano que no lo saludó" y "Jajajajaj, ni Gran Hermano se despidió de Nigro", fueron algunas de las frases que circularon.

El análisis de su desempeño también estuvo lleno de críticas. El panelista Gastón Trezeguet cuestionó su falta de compromiso en los desafíos semanales y recordó declaraciones que habían generado fuerte rechazo, ya que según señaló, el participante "había manifestado opiniones sumamente despectivas contra Messi y contra la Argentina".

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