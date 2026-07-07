Santiago del Moro hizo el anuncio más importante de Gran Hermano: ¿cambia el juego por completo?

La recta final de Gran Hermano Generación Dorada quedó envuelta en una fuerte expectativa luego de que Santiago del Moro decidiera terminar con uno de los rumores que más fuerza había tomado entre los seguidores del reality. Durante su programa de radio, el conductor fue categórico al negar la posibilidad de un nuevo repechaje o del regreso de exparticipantes para competir por el premio mayor.

La declaración llegó apenas horas después de una nueva gala de eliminación y en un momento en el que las especulaciones sobre cambios de reglas crecían en redes sociales y programas de espectáculos. De hecho, el mensaje del conductor fue directo y no dejó margen para interpretaciones.

"El repechaje ya fue. Como les digo, puede ser que haya alguna visita pero no para jugar en la competencia oficial" , aseguró Del Moro. Más adelante reforzó la idea con otra frase que despejó definitivamente las dudas: "A esta altura, para competir, no creo que ingrese nada más. Probablemente entre algún familiar o ex para compartir algún momento, algo como una visita pero nada más" .

Sus declaraciones funcionan, hasta el momento, como la posición oficial del ciclo, ya que Telefe no emitió ningún comunicado adicional sobre posibles modificaciones del formato. Se sabe que en esta edición ya incorporaron numerosas variantes respecto de temporadas anteriores, entre ellas los Golden Tickets , reingresos de participantes y modificaciones permanentes en la mecánica del juego.

La sucesión de cambios había alimentado la versión de un nuevo ingreso de exjugadores, algo que finalmente fue descartado por el propio Del Moro. De esta manera, la producción parece apostar a que los actuales participantes definan el campeonato sin nuevas incorporaciones competitivas.

El anuncio también marca un cambio de escenario para los jugadores que continúan en carrera. Según adelantó Del Moro, todavía restan más de dos meses de competencia, aunque sin nuevas incorporaciones oficiales que alteren el equilibrio interno de la casa. Las únicas sorpresas previstas serían visitas especiales de familiares o exparticipantes con fines recreativos o emocionales, pero sin influencia directa en el desarrollo del juego.

Cómo le fue a Gran Hermano con el rating con la eliminación de Nigro

La eliminación de Leandro Nigro, ocurrida durante la noche del lunes 6 de julio tras perder el mano a mano frente a Luana Fernández, volvió a confirmar el liderazgo de Gran Hermano Generación Dorada dentro de la televisión abierta argentina. La gala alcanzó un promedio de 9,3 puntos de rating, convirtiéndose nuevamente en el programa más visto de la jornada y manteniendo a Telefe al frente del ranking diario.

La definición se produjo después de una extensa placa positiva que terminó reducida a un versus entre Nigro y Luana. Antes de conocerse el resultado final, Santiago del Moro fue anunciando uno por uno a los participantes salvados por el voto del público, hasta comunicar finalmente que Leandro Nigro debía abandonar la casa. La eliminación se produjo mediante la ya conocida Puerta Roja, una de las novedades implementadas en esta edición del reality.

Los números consolidados del lunes mostraron que la gala principal de Gran Hermano promedió 9,3 puntos, seguida por El Noticiero de la Gente con 8,0, Telefe Noticias con 7,5, Cortá por Lozano con 7,3 y la segunda parte de la gala de eliminación con 6,6 puntos. En el promedio general del día, Telefe volvió a liderar con 7,0 puntos, por encima de El Trece, que registró 4,3, mientras que América TV, El Nueve y la TV Pública completaron el ranking con cifras considerablemente inferiores.

Si bien el reality continúa es el programa más visto de la televisión abierta, las mediciones reflejan que enfrenta una competencia más exigente por el contexto televisivo actual, marcado además por la programación especial del Mundial 2026.