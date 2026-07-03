"Debería irse": panelista de Gran Hermano apuntó contra un jugador por una polémica actitud

Las fuertes declaraciones de un histórico del reality reavivaron la polémica. Todo lo que hay que saber.

La casa, revolucionada por las últimas reacciones en la previa a una nueva gala de eliminación.

La tensión volvió a escalar en Gran Hermano Generación Dorada luego de que Gastón Trezeguet lanzara una de las críticas más duras de las últimas semanas contra Leandro Nigro durante el debate del reality. En plena discusión sobre la denominada "placa planta" , el panelista sostuvo que el participante nunca mostró verdadero compromiso con el juego y cuestionó su escasa participación dentro de la casa.

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Trezeguet fue contundente al recordar distintas situaciones que, según su análisis, reflejan la actitud del jugador. " Hay algo que no puedo perdonar que es cuando a vos te dan actividad... yo lo vi, Nigro no queriendo hacer las pruebas, diciendo: 'No, me toca a mí', como que todo le cansaba ", afirmó el histórico exintegrante del reality, remarcando que ese comportamiento representa una falta de respeto hacia el formato y hacia quienes buscan permanecer en competencia.

Sin embargo, el momento de mayor impacto en Telefe llegó cuando el panelista recordó una declaración anterior del participante que había generado un fuerte rechazo entre los seguidores del programa. " Y no nos olvidemos, por favor, de que Nigro además de no jugar a nada y faltarle al respeto a estar ahí en Gran Hermano, dijo que Messi era una verga y que Argentina era una verga; solo por eso debería irse ", disparó Trezeguet, dejando en claro que considera que el concursante ya cumplió su ciclo dentro de la casa.

Las críticas hacia Nigro no se limitaron al estudio. En la última gala de nominación también quedó envuelto en otra controversia cuando justificó sus votos contra Campanita con una frase que rápidamente se viralizó: " Creo que vino a hacer un personaje, a hacerse famosa ".

La modalidad de la placa planta volvió a modificar la dinámica del reality. Tras una primera instancia de votación positiva , el público salvó a los doce participantes con mayor apoyo, mientras que los siete menos elegidos quedaron automáticamente expuestos al voto negativo , que definirá quién abandonará la casa el próximo lunes 6 de julio . La mecánica fue anunciada días atrás por Santiago del Moro , luego del pedido de los propios jugadores para que todos fueran enviados a placa.

Al presentar la nueva modalidad, Del Moro explicó el objetivo de la producción y recordó el reclamo que surgía desde la casa. "Lo pidieron, le mojaron la oreja al Big... estuvieron cantando 'todos a placa, así se van las plantas'", expresó el conductor. Luego detalló el funcionamiento del sistema: "Va a haber una primera instancia con placa positiva... después se transforma en placa planta hasta el lunes", buscando que el foco quede sobre los participantes con menor protagonismo y no sobre los jugadores fuertes por influencia de los fandoms.

Los siete participantes que permanecen en riesgo de eliminación son Sebastián Cola, Juan Carlos "JC" López, Matías Hanssen, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Leandro Nigro. Todos ellos afrontarán los próximos días bajo voto negativo, mientras intentan convencer a la audiencia de merecer una nueva oportunidad dentro del juego.

Así quedó la Placa Planta tras la semana 19 del juego. Redes sociales

Las primeras encuestas no oficiales difundidas por cuentas especializadas en redes sociales comenzaron a marcar una tendencia, aunque todavía muy preliminar. Los sondeos ubican a Luana Fernández entre las participantes con mayor rechazo, seguida por Leandro Nigro, mientras que Alejandra Majluf también aparece dentro del grupo con mayor riesgo. En cambio, JC y Cola figuran entre quienes hoy recibirían menos votos negativos. Estas mediciones funcionan únicamente como un termómetro de la conversación digital y no reemplazan al voto oficial de Telefe.

De cara a la gala del lunes, el escenario permanece completamente abierto. La cena de nominados, los debates televisivos y los próximos acontecimientos dentro de la casa podrían modificar el humor del público en cuestión de horas.