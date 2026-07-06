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Grave: acusaron a un ex participante de Gran Hermano de estafa

Una exjugadora del reality quedó en el centro de la polémica por un acuerdo comercial que nunca se cumplió según lo pactado.

La ex participante no subió el contenido que había acordado a sus redes.

La ex participante no subió el contenido que había acordado a sus redes.

Una emprendedora escrachó en redes sociales a una exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada por incumplir un acuerdo de canje. Según relató en un video, el manager de la exjugadora se contactó con su marca para solicitar ropa a cambio de contenido publicitario en redes sociales, pero el trato nunca se cumplió en su totalidad.

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"Nos habló su manager pidiéndonos enviarle prendas para las galas del programa. Teníamos que cubrir dos semanas de grabación, así que nos pidieron doce looks, o sea, treinta prendas", detalló la emprendedora. El acuerdo era que a cambio de las prendas, la influencer debía publicar doce menciones en sus redes. Sin embargo, los incumplimientos comenzaron apenas ella reingresó al reality por el repechaje.

Aunque en el video no mencionaron el nombre de la exparticipante, una captura de pantalla dejó en evidencia que se trataba de Lola Tomaszeuski, la influencer oriunda de San Carlos de Bariloche. Con el correr de los días, el acuerdo original se fue deteriorando entre postergaciones y excusas, hasta que la exjugadora volvió a quedar eliminada de la casa.

"De la nada, de los doce contenidos que habíamos acordado, nos dijeron que solo podían subir dos más porque ella ahora cobraba esto", explicó la emprendedora, refiriéndose a nuevas tarifas que la exparticipante habría intentado imponer de manera retroactiva. La marca cedió y redujo sus exigencias, pero el resultado tampoco fue el esperado: "Cedimos porque le habíamos enviado treinta prendas y la inversión era muy grande. Al día de hoy esas cuatro historias que terminamos acordando solo nos subieron dos y seguimos esperando".

Quién se puede ir de Gran Hermano este lunes 6 de julio

La semana 19 de Gran Hermano Generación Dorada tiene en curso una nueva Placa Planta, con siete participantes expuestos al voto negativo del público. Los nominados son Cola, JC, Hanssen, Luana, Alejandra Majluf, Mariela y Nigro, y uno de ellos abandonará la competencia hoy.

Las primeras encuestas difundidas en redes sociales por la cuenta especializada GH Trivia muestran a Luana como la participante con mayor porcentaje de votos negativos en los sondeos iniciales. La jugadora, que había sido una de las más activas al comienzo de la temporada, viene siendo señalada por parte del público como uno de los perfiles que perdió protagonismo en las últimas semanas.

Detrás de Luana aparece Leandro Nigro, otro de los concursantes percibidos como más silenciosos dentro de la casa. Distintos debates entre seguidores ya lo ubicaban como un candidato en riesgo ante la dinámica de la placa planta, percepción que ahora parece reflejarse en los primeros sondeos. En el extremo opuesto, JC y Cola serían por ahora quienes concentran menos votos negativos.

Los números definitivos, sin embargo, aún pueden cambiar. Restan varios días de votación y las tendencias en las encuestas paralelas suelen modificarse con el correr de los debates y las emisiones. La definición real llegará hoy, cuando el voto oficial del público determine quién deja la competencia.

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