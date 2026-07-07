¿Hay favoritismo? El llamativo detalle de la eliminación de Nigro de Gran Hermano que impactó a todos Las sospechas de un trato preferencial por parte de la producción que encendieron las alarmas de la audiencia en plena transmisión en vivo. Agregar C5N en









Nigro fue eliminado de Gran Hermano. Redes sociales

La más reciente gala de eliminación de Gran Hermano instaló una tremenda polémica luego de que se decretara la salida de Nigro. Pese a que el foco principal de la noche estaba puesto en la siempre esperada votación del público, las miradas y la atención total de la audiencia se desviaron por completo hacia un imprevisto e insólito episodio que se vivió en plena transmisión en vivo.

El participante debió abandonar la casa más famosa del país tras perder en una ajustada placa definitiva frente a Luana Fernández. Al momento de enfilar hacia la salida y cruzar la puerta principal, el ahora exhermanito se tomó el tiempo de saludar uno por uno a los integrantes del juego, pero la voz oficial de la producción optó por un frío y absoluto silencio, omitiendo su clásico mensaje de despedida.

Esta llamativa ausencia de la mítica locución encendió las alarmas de los televidentes, quienes no tardaron nada en volcar su indignación y sus sospechas en Twitter y las diferentes redes. En cuestión de minutos, la comunidad virtual se llenó de posteos que se dividieron entre el fuerte repudio a la decisión del canal y una catarata de memes cargados de picardía e ironía.

La marcada indiferencia del programa para con el expulsado motivó todo tipo de comentarios punzantes y burlas que se volvieron virales en la red. De esta manera, el singular desplante pasó a ser el debate central de la jornada, alimentando fuertes teorías entre los fanáticos del reality sobre las verdaderas razones de la producción y la existencia de presuntos preferidos dentro del juego.

Rating: cuánto midió la eliminación de Leandro Nigro en Gran Hermano El pasado lunes 6 de julio, la televisión quedó paralizada con una nueva y determinante gala de expulsión en Gran Hermano Generación Dorada. En una definición que mantuvo en vilo a los seguidores del formato a través de una placa positiva, Leandro Nigro debió abandonar la competencia tras quedar en un reñido mano a mano frente a Luana Fernández. La fuerte expectativa por conocer el destino de los participantes le permitió a Telefe comandar cómodamente la franja horaria más competitiva de la jornada.

A la hora del desglose de los números de audiencia, la emisión central de la gala de eliminación se consagró como lo más visto del día al alcanzar una marca de 9.3 puntos de rating. Asimismo, el reality show de la señal estiró su buen rendimiento con la segunda parte del envío, denominada gala de eliminación II, que cosechó un promedio de 6.6 puntos y logró meterse de lleno dentro del top five de la televisión abierta argentina. Gracias al contundente rendimiento de su grilla, donde también se destacaron El noticiero de la gente con 8.0 y Telefe noticias con 7.5, se quedó con el podio general de las mediciones al promediar una marca de 7.0 puntos. Por su parte, la competencia directa quedó bastante más relegada en la planilla, ubicando a El Trece en el segundo escalón con 4.3, seguido por América TV con 2.1, El Nueve con 1.7 y la TV Pública con un promedio total de 0.2 puntos.