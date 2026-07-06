La encuesta que nunca falla adelantó quién se va de Gran Hermano este lunes 6 de julio Los sondeos no oficiales apuntan a una participante con casi la mitad de los votos negativos a pocas horas de la gala decisiva. Agregar C5N en









Siete nominados esperan el veredicto del público. Redes sociales

Las encuestas que siguen de cerca el reality de Telefe ya tienen una candidata clara para la próxima eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada. Según los relevamientos publicados por GH Encuestas en X, Luana Fernández concentra el 49% de los votos negativos del público, una diferencia contundente respecto del resto de los nominados que la convierte en la principal candidata a abandonar la casa este lunes 6 de julio.

La tendencia surge luego de la gala de voto positivo que dejó conformada la llamada "placa planta", integrada por siete participantes que ahora dependen exclusivamente del voto negativo de la audiencia para seguir en competencia. Si bien estas encuestas no forman parte de la votación oficial del programa, históricamente antciparon con precisión el resultado final de las galas de eliminación.

En segundo lugar de intención de votos negativos aparece Leandro Nigro, aunque con un porcentaje significativamente menor al de Fernández. El resto de los nominados registra niveles de apoyo que, por el momento, los ubica lejos de convertirse en el próximo eliminado. La definición llegará durante la gala del lunes, cuando Santiago del Moro muestre el veredicto de la votación y uno de los siete integrantes de la placa cruce la puerta de salida.

Telefe Quién abandona Gran Hermano este lunes 6 de julio La "placa planta" quedó conformada luego de la gala del miércoles, en la que la audiencia eligió a sus 12 favoritos entre los 19 jugadores nominados mediante voto positivo. Los siete participantes que no lograron el respaldo del público y permanecen en riesgo de eliminación son Sebastián Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos "JC" López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Leandro Nigro.

Todos estos dependen íntegramente del voto telefónico del público hasta el cierre de las votaciones de hoy. Para participar de la votación oficial, los seguidores deben enviar un SMS con la palabra "GH" al 9009 y luego responder el mensaje de confirmación con la palabra "SI" para que el voto quede registrado. También es posible votar escaneando el código QR que aparece en pantalla durante las galas emitidas por Telefe.